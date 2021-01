En el segundo simulacro electoral se probaron cuatro sistemas y el protocolo de bioseguridad

El segundo simulacro electoral nacional se desarrolló la mañana de hoy, domingo 24 de enero del 2021. Es el último y, según Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto los protocolos como los sistemas quedan listos para el próximo 7 de febrero.

El ejercicio en Quito arrancó a las 9:14 en el colegio Eufrasia, ubicado en el norte de la ciudad. En el coliseo de esa institución se ubicaron las juntas receptoras del voto siguiendo los protocolos de bioseguridad.



Atamaint señaló que el simulacro puso a prueba cuatro sistemas: gestión y publicación de las actas y los resultados, escrutinios, el sistema integral de seguimiento móvil y el informático de conteo rápido. También se valoró el protocolo de bioseguridad aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



Luego de la jornada, la Presidenta del CNE manifestó que no hay motivo para aplazar las elecciones en las que los ecuatorianos elegirán presidente y vicepresidente; además de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos.



La estimación del CNE es que cada ciudadano tarde, en promedio, 1,37 minutos en ejercer su derecho al voto. Todo inicia con el ingreso al recinto electoral desde las 07:00. Habrá funcionarios para proporcionar alcohol y guiar a los votantes.



En las mesas, cada vocal tendrá una función específica. Así, uno tomará la cédula y constatará que quien acude sea la misma persona que aparece en la foto. Otra persona entregará la papeleta y, al final, otro miembro de la junta entregará el certificado.



La disposición, según Juan Zapata, director del Ecu 911 y presidente del COE Nacional, es que nadie puede permanecer en los recintos después de sufragar.



En el simulacro también se explicó cómo se hará el cierre de las votaciones a las 17:00, conteo de votos, escaneo de actas para el conteo rápido y el traslado del material a las delegaciones provinciales.



Atamaint dijo que los resultados se empezarán a conocer el mismo 7 de febrero. Sin embargo, hoy se hará la evaluación de los tiempos de cada sistema para conocer la hora estimada en la que comenzarían con la transmisión.



Por su parte, el consejero del CNE José Cabrera, informó que los kits técnicos ya están en las Delegaciones Provinciales y los electorales “han comenzado a salir”. El vocal aseguró que se cumplirá con los tiempos para el desarrollo de los comicios.



Zapata dijo que los protocolos están listos para el desarrollo de las elecciones e hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a votar. El Ecu 911 puso a prueba hoy el funcionamiento de la mesa de seguridad que operará el próximo 7 de febrero.



Ese día, por ejemplo, se utilizarán drones con el sistema Distanciados que detectarán aglomeraciones y emitirán alertas con mensajes de voz para evitar contagios.



Impresión de papeletas para parlamentarios andinos



Hasta el momento, el proceso para la impresión de las papeletas que se usarán para parlamentarios andinos no se ha iniciado. Diana Atamaint señaló que no se pueden imprimir esas papeletas mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no emita un certificado de que no existen recursos pendientes.



Actualmente existe un recurso de corrección pendiente. Según la presidenta del CNE no se puede saber hasta qué instancia llegará Justicia Social por lo que “esperarán lo que pase en estos días” para definir los relacionado con esas papeletas.

Sin embargo, de acuerdo con el cronograma, es posible imprimirlas hasta el próximo 31 de enero, según lo explicó Atamaint.