Simpatizantes de Álvaro Noboa realizaron concentraciones, pese a las prohibiciones para prevenir contagios de covid-19

Este sábado 15 de agosto de 2020 se difundieron videos de concentraciones masivas de simpatizantes y caravanas de vehículos, a favor una candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa. Esto ocurrió pese a las prohibiciones de reuniones sociales de más de 25 personas que rigen en el país, como parte de las medidas de prevención de nuevos contagios de covid-19.

En los videos se observa a cientos de carros y personas que dicen respaldar una potencial postulación del político a las presidenciales de 2021. No se menciona el día en que se realizaron las concentraciones. Pero la mayoría de los simpatizantes está con mascarillas y otros no la usan correctamente. Tampoco se respeta el distanciamiento social.



Las grabaciones se publicaron a partir de las 07:00 y durante la tarde de este sábado. Incluso desde la cuenta Twitter Álvaro Noboa 2021 (@Noboa2021).



En uno de los videos, una voz en off señala que se encuentran en los exteriores de una urbanización de la vía Samborondón, donde vive Noboa. “Venimos a mostrar el apoyo a quien será el próximo presidente de la República”, dice otro simpatizante.



Hay otro video donde se observa una caravana de vehículos en la av. Nueve de Octubre, de Guayaquil.

Los municipios Samborondón y de Guayaquil aprobaron ordenanzas para prohibir las reuniones sociales y no están permitidas ni las de cinco personas, han señalado sus alcaldes.



El miércoles 12 de agosto, una convención nacional del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) proclamó a Noboa como candidato presidencial.



El 10 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) había ratificado la cancelación de esta agrupación política por no haber cumplido el porcentaje mínimo de votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, como establece el Código de la Democracia.



Pero está pendiente el trámite de un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral para una decisión definitiva.



En tanto, el viernes 14 de agosto, Noboa señaló que estaba dispuesto a “sacrificar” su candidatura presidencial para no fraccionar la votación. Dijo que estaba a favor de “una sola fuerza electoral para que no vuelvan los malos políticos (…). Que todos los partidos se unan contra el estilo del correísmo”.