Berlusconi sale del hospital y hará campaña para las europeas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi salió este lunes 6 de mayo de 2019 del hospital de Milán (norte de Italia) en el que fue ingresado hace seis días y operado de una obstrucción intestinal, y afirmó que reposará "unos días" y después hará campaña para las elecciones europeas.

"He prometido a los médicos que estaré algún día más de reposo, pero en las últimas dos semanas (antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo) haré campaña electoral", ha dicho a los medios a su salida Berlusconi, de 82 años.



El empresario y político italiano reconoció que en estos días ha tenido miedo e incluso pensó "que había llegado a su fin", pero se ha recuperado y ahora seguirá intentando conquistar a los votantes que han perdido la confianza en su partido, el conservador Forza Italia.



"Hablaré con los italianos para tratar de comprender en qué situación estamos. Creo que no hará falta que vaya a actos públicos, bastará con hacer campaña electoral a través de los periódicos, la radio y la televisión", apuntó.



Berlusconi fue ingresado el 30 de abril en el hospital San Raffaelle de Milán y operado de urgencia de una obstrucción intestinal.



Los médicos y sus familiares le han aconsejado retirarse de la campaña, pero Berlusconi aseguró en una entrevista publicada el domingo por el diario italiano"Corriere della Sera que no va a renunciar a "un deber" que considera "inevitable".