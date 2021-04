El silencio electoral rige; este viernes 9 de abril se realiza el voto en casa

Desde este 9 de abril del 2021, los candidatos no pueden hacer proselitismo ni propaganda. Este jueves 8 se iniciaron los comicios con las personas privadas de la libertad sin sentencia y hoy se cumple el Voto en Casa con el sufragio de 653 personas con discapacidad.

Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), aseguró que se manejará el mismo padrón de la primera vuelta. Dijo que también se mantienen las rutas establecidas en el convenio con la Federación de Cooperativas de Transporte en Taxi (Fedotaxis) para trasladar a los integrantes de las juntas receptoras del voto (JRV) hasta los domicilios de los sufragantes.



La inauguración de este programa electoral , dijo Torres, se realizará en el norte de Quito. Los beneficiarios del Voto en Casa son personas con discapacidad física superior al 75% y mayores de 50 años.



Torres mencionó que la campaña Tienen derecho a Votar se realiza desde hace 15 años, como una medida de acción afirmativa para las personas de este grupo prioritario.



Para el balotaje de este domingo 11 están empadronadas 426 738 personas con discapacidad. Su voto es facultativo.



Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), las papeletas del Voto en Casa se procesarán el 11 de abril, una vez que concluya la jornada de sufragio en todo el país.



Silencio electoral rige desde este viernes 9



Los candidatos están obligados a no realizar concentraciones de simpatizantes ni a emitir publicidad electoral en los medios de comunicación. Las redes sociales no están reguladas y los ciudadanos pueden manifestarse a través de ellas.



En esta fase no se puede difundir información de instituciones públicas, publicidad electoral, ni opiniones o imágenes en medios de comunicación que induzcan a una posición o preferencia.



La sanción por incumplimiento del silencio electoral, consiste en la suspensión de la publicidad en el medio y multa de USD 10 000 hasta 102 000, e inclusive la suspensión del medio hasta por seis meses.



Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguraron los comicios este jueves 8 de abril. Diana Atamaint, presidenta del organismo, dijo que se instalaron 70 juntas receptoras del voto (JRV) para el sufragio adelantado de las personas que están detenidas, que no tienen sentencia en firme. La funcionaria dijo que con este proceso se “profundiza la democracia”.



A través de las cámaras de videovigilancia se siguió el proceso de instalación de las mesas de votación y se monitoreó el proceso en centros de detención del país.



Este viernes también se prevé que se inicie el traslado de los paquetes electorales hacia los cantones de Pichincha, para la jornada del domingo.



Los vocales de la junta provincial constataron que los kits técnicos estén completos.



De acuerdo a la planificación del CNE, el traslado de los paquetes con las papeletas del balotaje concluirá este sábado 10, en colegios de Quito.