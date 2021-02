¿El silencio electoral en Ecuador incluye a las redes sociales?

A las 00:00 de este 5 de febrero del 2021 se inicia el silencio electoral, de cara a las elecciones generales del próximo domingo 7 de febrero. Un total de 13 099 150 ciudadanos escogerán en Ecuador a un presidente, un vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.

Un espacio que se pondrá a prueba en esta jornada de silencio electoral serán las redes sociales. Básicamente porque los espacios de Facebook, Twitter y YouTube, entre otros, han tenido un particular protagonismo en esta campaña previa a las elecciones.



Sin embargo ¿es posible controlar las redes sociales en el silencio electoral? El experto político, Daniel González, explicó que no hay disposición legal que regule el cumplimiento o no del silencio en las diversas redes sociales.



Recordó que la última reforma electoral llegó a regular hasta medios digitales, pero se aclaró que no son redes sociales. "Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2012, que establece que el CNE no puede regular las redes sociales, por lo que ahí únicamente cabe un llamado a qué acaten el silencio electoral, todos los ciudadanos".



Además, agregó que, incluso, se limita la ley electoral a decir que no exista publicidad a 100 metros de los recientes electorales, por ello las Fuerzas Armadas suele apoyar al CNE a retirar esa propaganda en domicilios y eso, siempre que autorice el dueño de una vivienda, por ejemplo.



De su parte, Esteban Ron, analista político, aseguró que las redes sociales de mensajería no son espacios regulados. "Vamos a tener de seguro los últimos intentos o vestigios para hacer campaña".



El experto agregó que el jueves 4 de febrero del 2021, aún existe un alto nivel de indecisión por lo que se usarán las plataformas para intentar captar eso voto. "Se van a volver un arma final, será la última bomba que tiene un candidato para posicionar una propuesta".



Ron afirmó que desde el CNE se han realizado exhortos a las organizaciones políticas para que se respete el silencio. No obstante, puntualizó que un sujeto político podría denunciar ante la autoridad electoral si considera que un postulante rompió el silencio.