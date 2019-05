Siete heridos en un accidente de tránsito en Azuay

LEA TAMBIÉN

La madrugada de este viernes 3 de mayo del 2019 se registró un accidente de tránsito en la vía Girón-Pasaje, que une a la provincia de Azuay con El Oro. Siete personas resultaron heridas.

Ocurrió cuando un bus de la cooperativa Cuenca Express, disco 80, se volcó en el kilómetro 123, sector de Las Palmas, Azuay. En este percance también están involucrados un camión y un auto Chevrolet.



La Central de Emergencias ECU-911 Austro derivó la asistencia a los organismos de socorro como el Ministerio de Salud Pública, Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador.



Los heridos fueron identificados como Cristel C., de 22 años; María M.; Estefanía G., 19; Carmen C.,34; Jhonatan C.,17; Erika C., 19 y Juan C., 34. Por la cercanía, ellos fueron trasladados a casas de salud del cantón Pasaje, provincia de El Oro.



Esta cooperativa interprovincial cubre la ruta Machala-Pasaje-Cuenca y viceversa. Se desconoce la causa del percance, pero los vehículos fueron retenidos para investigaciones.