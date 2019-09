En Ecuador se siembra y procesa el cáñamo, a la PUCE le interesa producir medicación con cannabinoides

LEA TAMBIÉN

Como parte de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se excluyó de las sustancias sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, es decir a la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional.

Omar Vacas Cruz es investigador científico del Herbario QCA de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Desde hace 20 años estudia las plantas medicinales, entre ellas el cannabis. Desde por lo menos 10 años atrás, comenta, hay empresas canadienses interesadas de sembrar cáñamo en Ecuador.



El cáñamo o cáñamo industrial es el nombre de las variedades de la planta de cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que tiene, por ejemplo, usos textiles.



"Este se produce en terrenos agrestes, secos, arenosos, en donde sirve bien incluso para que tierras erosionadas se vuelvan útiles porque fija nitrógeno. La posición incluso solar del país de horas luz, la materia orgánica, por ser un país con tierras volcánicas -anota- hace que esta planta de cáñamo crezca sin problemas y que su producto se use en textilería y ahora en lo medicinal".



La PUCE, señala, tiene el interés de tramitar el permiso de investigación, de siembra, de cosecha y de elaboración de medicación con cannabinoides. Cuenta que están por adquirir un equipo de extracción crítica de CO2, para montar en el campus en Nayón y garantizar un producto de calidad, con registro sanitario, control de metales pesados como el mercurio, por ejemplo.



"Nuestra universidad sí cuenta con una línea base, que íbamos a entregar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Tenemos esa información que es confidencial. Se trata de una línea base de las especies de cannabis que hay en Ecuador y los usos clínicos que se le han dado. Unas que no dan resultado y otras muy eficaces".



A este investigador le preocupa que en Ecuador, buena parte de quienes producen aceite cannábico sean consumidores, que comenzaron a ver una posibilidad económica en esto. Recomienda que la autoridad sanitaria, el Arcsa, se encarga de los controles. "No sabemos, subraya, para sacar adelante los extractos, qué concentraciones usan, me parece que trabajan un poco al ojo". La normativa debería contemplar temas como cuánto podrán cultivar estos artesanos, les permitirán hacerlo por hectáreas o se autorizará un determinado número de plantas por persona. Y en ese punto hay que diferenciar varios aspectos; alguien puede, dice, tener 10 plantas, pero la planta tiene tres estadíos: germinación, estado vegetativo y floración; hay varios estadíos intermedios, aclara.



En Uruguay, señala Vacas, por ejemplo, se acepta un número determinado de plantas en floración, aunque se tenga más en estado vegetativo. Esos detalles los debe conocer la autoridad competente, para dar permisos. Muchos productores elaboran los aceites y estos productos medicinales en ollas. Y eso debería ser hecho de manera técnica, a través de un laboratorio y eso implica costos.



También comenta ha sabido de personas que usan marihuana 'cripy' para producir aceites, a lo que mezclan además pastillas caducadas, vasodilatadores, lo que le parece que pudiera traer graves problemas de salud. "No es común una sobredosis de marihuana, pero las mezclas pueden ser peligrosas".



"Hay gente que utiliza el dolor para hacer dinero; por eso creo que importar en primera instancia me parece bien, pero eso creará un mercado negro, ya que importar implicará tener productos a precios más altos. Aquí normalmente un buen aceite, hecho por ecuatorianos, cuesta un promedio de USD 30, por un frasco de 20 ml. Me pregunto cuánto costará el sativex (solución para pulverización bucal, con extractos de cannabis) en las farmacias".