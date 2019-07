Policía indaga si hay sicarios detrás del crimen de Guaranga

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos disparos a quemarropa causaron la muerte de Patricio Guaranga, uno de los 11 concejales del Municipio de Riobamba. La investigación del asesinato se maneja con hermetismo, pero las autoridades informaron que se trata de un asesinato tipo sicariato.

En los últimos 10 años, en Riobamba se reportaron tres crímenes de este estilo, pero este es el primer caso que involucra a una autoridad en funciones.



“Estamos indignados por este crimen atroz. Se dispuso todo el aparataje y experticia del Ministerio del Interior para dar con los responsables; no descansaremos hasta que se haga justicia”, dijo Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo.



Este hecho violento se produjo a cuatro días del ataque mortal en contra del fiscal de Daule, Carlos Karolys, y a dos de que el defensor público de El Carmen (Manabí), Jorge Safadi, fuera herido de gravedad por disparos en el cuerpo.



Guaranga, quien también era un reconocido abogado en Riobamba y radiodifusor de Radio Tricolor, estaba en el interior de su vehículo, junto a su hermano, cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta.



Tenían cubiertos sus rostros con pasamontañas de color rojo y después de detonar el arma huyeron. “Me apuntaron también a mí, pero yo corrí y mi familia salió al escuchar los disparos”, dijo nervioso y con la voz entrecortada el hermano del fallecido. En el testimonio que relató a los policías que buscaban evidencias en la escena del crimen, él indicó que los agresores no trataron de robarles, sino que dispararon directamente.



El asesinato ocurrió cerca de las 20:00 del domingo pasado, en la puerta de la casa de la madre de Guaranga. Ambos hermanos esperaban visitarla al retornar de un viaje. El concejal se despidió de su esposa al dejarla en su hogar, solo 10 minutos antes del asesinato.



La familia del edil fallecido estaba en el interior de la vivienda. Tras los disparos, vecinos, amigos y simpatizantes se concentraron en el lugar para pedir a la Policía agilidad en la detención de los agresores.



Según sus allegados el hombre, de 37 años, no tenía enemigos ni deudas. Además, apenas iniciaba su carrera política, por lo que piensan que el asesinato se relaciona con sus funciones como concejal.

La noche del domingo, los familiares del concejal llegaron al lugar de los hechos. Foto: EL COMERCIO

“Este es un crimen político. Él estaba cumpliendo con su deber legislando, fiscalizando, investigando casos de corrupción”, dijo Israel Cruz, asambleísta de Chimborazo y titular del Movimiento Cambio, tienda política a la que también pertenecía Guaranga.



Cruz no precisó qué investigaba el concejal, ni si estas indagaciones se realizaban el interior del Municipio de Riobamba, pero sí añadió que él y su hijo Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, también recibieron amenazas y temían por su integridad.



“Cerca de las 16:00 recibimos un mensaje con amenazas, conocemos de qué celular se envió y ya estamos en las diligencias legales para hacer la denuncia”, precisó Cruz.



Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba, contó que el concejal fallecido presidía la comisión de Servicios Municipales y participaba en la comisión de Seguridad. Además, trabajaba en un proyecto de ordenanza que pretendía regular el consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.



“Estas declaraciones que buscan vincular anticipadamente y sin investigaciones previas el quehacer de un funcionario público al móvil del crimen son irresponsables. Rechazamos este irrespeto a la memoria de Patricio Guaranga y a su familia, a quienes se intenta involucrar en un espacio político”, señaló Cadena.



En el salón principal del Municipio de Riobamba se instaló una capilla ardiente, donde se velaron los restos. El féretro luego se trasladó al Gobierno Provincial, donde será velado hasta el mediodía de mañana.

En cambio, el estado de salud del defensor Público Jorge Safadi evoluciona favorablemente. Ayer, en la casa de salud donde se recupera tras el ataque armado, le hicieron una nueva evaluación. Según los galenos, el proyectil que ingresó por el área abdominal no causó mayores complicaciones a sus órganos. En principio fue atendido por una hemorragia que luego fue controlada.



Safadi Mendoza, de 31 años, fue atacado por dos hombres que llegaron a su despacho y dispararon por dos ocasiones contra su humanidad.



Durante el tiempo que tome la recuperación del defensor, se han adoptado estrictas medidas de seguridad. Agentes de la Policía resguardan la casa de salud y el área donde permanece internado. Estas medidas fueron solicitadas por el defensor público nacional, Ángel Torres, quien llegó al sitio donde se encuentra el funcionario. Ahí habló ante los medios de comunicación sobre los riesgos a los que están expuestos.



Uno de esos tiene que ver con las inconformidades de las partes, que muchas veces no aceptan los fallos en su contra.



Sobre las investigaciones en torno a lo ocurrido dijo que no puede adelantar criterios, porque todo está en manos de los agentes de la Fiscalía, quienes indagan los pormenores del ataque. Igual respuesta se emitió ante el asesinato del fiscal de Daule, en Guayas.

Tres ataques con armas de fuego



11 de julio del 2019

Desconocidos asesinaron al fiscal de Daule (Guayas), Carlos Karolys Piedrahíta. El vehículo en el que viajaba recibió 12 impactos de bala. La parte delantera del automotor quedó prácticamente destrozada.



12 de julio del 2019

El defensor público del El Carmen (Manabí), Jorge Safadi Mendoza, fue atacado con armas de fuego. Los investigadores recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad en la zona donde funciona la dependencia judicial.



14 de julio del 2019

Patricio Guaranga, concejal del Municipio de Riobamba, falleció víctima de múltiples disparos. Según las primeras versiones levantadas por la Policía Nacional, lo atacaron dos personas que se movilizaban en una motocicleta.