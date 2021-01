Shushufindi cuenta sus mitos y leyendas de mestizos y nacionalidades amazónicas en un libro

Nelson Pezuña, cuando tenía 12 años, alcanzó a escuchar los gritos de las dos niñas que intentaban salir de un río, pero la fuerza de la corriente no las dejaba. Él solo alcanzó a salvar a una y la más pequeña fue arrastrada y encontrada minutos después entre la palizada, sin vida.

Ocurrió en el 2008 y desde entonces todos los que han escuchado el mismo relato afirman haber oído cerca del río y en varias ocasiones el grito de una niña que exclama ¡Auxilio, me ahogo! pero sin encontrar nada.



La historia es una de las 91 recopilaciones que conforman el nuevo libro Mitos y Leyendas del cantón Shushufindi, cuyo lanzamiento se hizo el 8 de enero del 2021, con el fin de rescatar y difundir las tradiciones de las nacionalidades indígenas que habitan viven en este cantón de la provincia de Sucumbíos.



Es un trabajo que recoge mitos, leyendas y descripciones de las nacionalidades Secoya (Siekopai), Shuar, Kichwa y Siona, y relatos conocidos entre mestizos y afros que también viven en Shushufindi.



Este relato se denomina La Niña Ahogada y fue contado para el libro por Rosa Chalá, quien indicó que el suceso ocurrió en el 2008 en el río El Eno, uno de los afluentes que pasa por este cantón.



Al igual que esta historia, cada mito o leyenda está acompañada de una ilustración pintada por Ana Paulina Piaguaje, prima del reconocido pintor de la Amazonía ecuatoriana, Ramón Piaguaje.



Así como esa historia, hay otras de las nacionalidades como ‘El tunchi maligno’, de la nacionalidad Kichwa; ‘El origen del wekë (tapir), de los Siekopai; ‘Tsiunki y la mujer perseguida’ de los Shuar; o ‘El origen del saino y la guangana’ de los Siona; entre otras.



En el texto también se expone una breve introducción de la historia de Shushufindi, que data de 1984 cuando se oficializó su cantonización. La palabra Shushufindi, se explica en el libro, proviene de los términos shushu (que significa puerco saíno) y findi (colibrí), dos especies que abundan en estas tierras.



“Hemos ido a las comunidades. No fue un trabajo sencillo. Se ha buscado a los mismos actores, a los abuelitos y a los que conocieron estos temas”, cuenta Jorge Piaguaje, jefe del departamento de Cultura del Municipio de Shushufindi, a cargo de este proyecto.



Piaguaje narra que, para el hallazgo de estos conocimientos, que en su mayoría solo estaban en las mentes de los adultos mayores de las nacionalidades indígenas, recorrieron varias comunidades del cantón junto con traductores de cada nacionalidad para plasmar esos conocimientos. La recopilación empezó en octubre del 2020.



El Municipio imprimió 5 000 ejemplares del libro, pero también puso a disposición del público -y de forma gratuita- la misma versión en digital en el portal web del Municipio.



“Queremos revitalizar toda la cultura, lo aprendido y la parte esencial de los que creemos para valorizar lo que somos”, agrega Piaguaje.



Byron Ramón, jefe de Turismo de Shushufindi, afirma que en el cantón no existía antes una compilación de estos conocimientos en un texto impreso, y mucho menos en una versión digital.



Este aporte, dice Ramón, se suma al reconocimiento que obtuvo a inicios de enero el cantón Shushufindi como uno más de los Pueblos Mágicos del país, para atraer al turismo local y extranjero. “Esto nos da la oportunidad a que los cantones que no somos conocidos podamos resaltar aún más”.