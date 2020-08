Una provincia de China prohíbe consumo de camarón ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La provincia de Shanxi, en el norte de China, informó hoy, miércoles 26 de agosto del 2020, que prohíbe la compra, venta y consumo de camarones de Ecuador, como parte de sus esfuerzos para prevenir y controlar la epidemia de coronavirus.

El aviso lo difundió la Administración Estatal de Regulación del Mercado provincial.



José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), rechazó esta medida tomada por la autoridad provincial de este territorio chino.



Camposano dijo que se trata de una decisión unilateral de esa provincia y señaló que no es una medida técnica.



"Es una decisión de control ideada por la autoridad de esa provincia, no es una medida tomada por la Dirección General de Aduanas de China. Lamentablemente esta provincia no reconoce que hay una cadena de custodia que se rompe cuando el contenedor es abierto", dijo.



Camposano aclaró que cuando el producto sale del puerto y se traslada cientos de kilómetros, no corresponde responsabilizar al exportador y al país de origen, "porque no se sabe quiénes y cuántas manos tocaron ese producto hasta llegar al restaurante o al local".



Según Camposano, la Cámara ya informó al Gobierno de esta medida de Shanxi y de otras decisiones similares tomadas en otras ciudades chinas. "Alertamos al Gobierno para que hable con la contraparte china y se disponga que estos controles autónomos no se realicen", dijo.

En julio pasado, la aduana de China informó que las pruebas de ácido nucleico realizadas a los empaquetados de camarones de Santa Priscila, Empacreci y Edpacif dieron positivo para material genético de covid-19 en los empaques externos del camarón y en las paredes de un contenedor. La suspensión ya fue levantada.



El vocero del gremio acotó que, a diferencia de esa notificación, en esta ocasión no cabe que el Gobierno Chino realice un aviso oficial al Gobierno de Ecuador, debido a que se trata de una medida de control que asumió una provincia y no el gobierno nacional chino.

Lo que preocupa al gremio es que estas decisiones provinciales podrían impactar aún más el volumen de ventas de camarón ecuatoriano en China. "Las ventas de camarón a China aún no se recuperan", dijo Camposano, tras la afectación por la caída de demanda en el contexto de la pandemia.