Tras la sesión del Pleno del domingo 17 de noviembre del 2019, el acuerdo legislativo tambalea

El acuerdo entre las bancadas de Alianza País (AP), Creo, el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) y del Bloque de Integración Nacional (BIN), que logró los votos necesarios para que César Litardo ocupara la Presidencia de la Asamblea, está en entredicho.

La votación del domingo pasado, 17 de noviembre del 2019, con la que se negó y archivó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, evidenció diferencias entre las cuatro bancadas que conforman esa mayoría legislativa.



Creo, que tras el acuerdo entre bancadas logró la segunda Vicepresidencia de la Asamblea, se abstuvo. Luis Pachala, coordinador de ese bloque, señaló que no existe un acuerdo con el Ejecutivo. Reafirmó que pueden existir consensos con quienes quieran trabajar. “Aquí no hay una alianza sino un acuerdo de trabajo legislativo”, señaló.



Para esa bancada, de aquí en adelante lo que determinará la unidad será el estar de acuerdo en temas específicos.



Eliseo Azuero, del BADI, se manifestó en el mismo sentido que Pachala. Dijo que las coin­cidencias que puedan existir serán con base en temas específicos pero no sobre el acuerdo con el Ejecutivo.



Raúl Tello, quien es integrante del BADI y por lo tanto parte de esa mayoría, además del socialcristiano Vicente Almeyda, fueron quienes mocionaron el archivo del proyecto enviado como económico urgente por el Ejecutivo.



De acuerdo con la votación, de los 32 votos en contra del archivo, 28 fueron de la bancada oficialista de AP. No se evidenció el apoyo de los bloques de Creo, BIN y BADI. Esas bancadas se dividieron entre la abstención y el apoyo a la moción del archivo.



Para Ximena Peña, una de las coordinadoras de la bancada oficialista, la Ley de Crecimiento Económico es un tema particular que se politizó. Sin embargo, no cree que el acuerdo entre las bancadas de la Asamblea se haya fracturado. Tampoco descartó que se puedan lograr nuevas alianzas en el Parlamento.



En AP también hubo quienes votaron por la abstención, al contrario de la posición que adoptó ese bloque. Elizabeth Cabezas (AP) señaló que su bancada sí votó de manera orgánica. La legisladora del oficialismo se abstuvo en la votación. Dijo que esa opción era parte de un objetivo: evitar el archivo completo de la Ley.



Cabezas señaló que pesó el hecho de que existían artículos no discutidos. “Se llegó a la posición extrema de que era preferible el archivo total a que, por el Ministerio de la Ley, pasen artículos que no fueron discutidos”. Al final, las abstenciones restaron votos a la posición de AP, y los 70 votos de la bancada correísta, Partido Social Cristiano (PSC) e Independientes se impusieron.



El Partido Social Cristiano (PSC), que en las últimas votaciones había coincidido con la votación de la mayoría parlamentaria, esta vez optó por el archivo. Vicente Taiano, de esa tienda política, manifestó que espera que el nuevo proyecto sea consensuado.



Por su parte, Wilma Andrade, de la ID y del BADI, mencionó que no se tomó en cuenta la posición de dividir el proyecto. No obstante, cree que está vigente, ya que lo ocurrido el domingo pasado no define el rompimiento definitivo de la mayoría legislativa.