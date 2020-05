Zevallos ante el Concejo Metropoliano: 'Más de la mitad de los contagiados ha roto su cuarentena en Quito'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Hoy cumplimos 70 días desde el inicio del confinamiento. Mi intención es proveerles los datos que tengo en la mano y no persuadir en la decisión del" mantenimiento o cambio de semáforo, aseguró el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos ante el Concejo Metropolitano de Quito la mañana de este martes 26 de mayo de 2020.

"Estamos en el pico del contagio", dijo el Ministro. "Como en cualquier infección, este es un proceso evolutivo en el que primero hay contagio y luego la repercusión de este. En la manifestación del contagio, en términos de enfermedad, cura y siguiendo la evolución completa o el fallecimiento de las personas contagiadas".



"Lo que estamos viviendo ahora es una necesidad grande de camas y de unidades de cuidados intensivos", agregó el titular de la cartera de Salud. "Lo nuestro, en Quito, ha sido muchísimo más calmado. No hemos llegado ni siquiera a 150 casos por día. Y eso es bueno porque la capacidad de reacción del sistema de atención puede manejarse".



"Hay brotes que se van manifestando en abril y mayo, pero es muy diferente a lo que ocurrió en meses anteriores", dijo además.



El Ministro también presentó un informe de la Policía Nacional de sanciones por irrespeto al toque de queda. "La gente tiene la necesidad de salir y prefiere tener la multa puesta antes que quedarse aislada sin trabajar y llevar el pan a sus familias".



Por otro lado, Zevallos aseguró que en Quito más de la mitad de los contagiados se han movido. Un 54% de casos confirmados en la capital rompieron su cuarentena desde el 17 de marzo. "No es que es constante, sino que en algún punto de su cuarentena rompieron el aislamiento".



"Las defunciones en Quito han aumentado", asegura el Ministro sobre el número total de fallecimientos por diversas causas. Entre 2018 y 2019, en abril y mayo hubo un promedio de 916 muertes, mientras que para ese mismo periodo en 2020 subieron a 1 179; es decir, un incremento de 22,3%. En mayo, el promedio entre 2018 y 2019 era de 636. Este 2020, fueron 860; es decir, un aumento de un 26,1%. Estas muertes "deben ser atribuidas al covid-19", dijo.



Zevallos expuso el caso de Daule, en Guayas, que desde el 12 de mayo de 2020 pasó a semáforo amarillo. "No ha habido más brotes", hasta el momento, pero precisó que "por supuesto que vamos a esperar más brotes proque la gente va a seguir contagiándose. Sin embargo, en Daule "no hay un aumento significativo de llamadas al 171. Lo mismo pasó en Samborondón", que pasó a amarillo el 18 de este mes. "Yo no veo aumento, ni siquiera en términos de los casos derivados a telemedicina ni tampoco los casos derivados al Ministerio de Salud Pública", aseguró.



El Ministro también habló de la capacidad del sistema hospitalario público ante nuevos brotes del virus en la capital. "Tenemos la capacidad para reaccionar ante esto", dijo. Y aseguró que en Quito no se verían escenarios como los vividos en Guayaquil. Habló de la incorporación de médicos rurales y personal de enfermería a la capital. "Estuvieron en Guayaquil. Y hoy están alojados en la Casa de la Selección, porque quieren seguir aportando. Vinieron sin miedo, con coraje". Este personal reforzará los hospitales.



El Ministro se dirigió al Alcalde y aseguró que "yo estaré con usted si usted decide mantener el rojo o cambiar a cualquier tono de amarillo. Vamos a apoyar cualquier decisión. No importa cuál sea. Estamos muy agradecidos", dijo. Y agradeció la apertura del hospital temporal para pacientes de covid-19 instalado en el Centro de Convenciones Bicentenario. "Debo reconocer que yo me equivoqué con usted, señor Alcalde, cuando le dije 'yo creo que esto nunca se va a utilizar' y me equivoqué. Hoy lo necesitamos. Necesitamos abrir más camas para que vayan al Bicentenario".



"La capacidad sanitaria del Distrito Metropolitano es adecuada y está en expansión", agregó el Ministro. Dijo, por otra parte, que un 33% de la población mayor de 33 años ha desarrollado inmunididad en Quito.



El concejal Juan Carlos Fiallo puso en duda los datos del Ministro, pues según él se contradicen con los entregados por un grupo de epidemiólogos al alcalde Yunda el pasado 25 de mayo. El edil estima que, mientras las cifras no sean claras, no se puede tomar la decisión de cambio de semáforo. "Yo no estoy acá para decirle al Alcalde que cambie el semáforo de rojo a amarillo", respondió el titular de la Cartera. "Mi posición y la posición del Gobierno son dar estos datos. La decisión que tomen ustedes será respetable".



Luz Elena Coloma puso reparos por la reaparición del comercio informal en las calles de capital. Mientras la concejala intervenía, Luis Reina ponía un cartel frente a su cámara, a modo de protesta, que rezaba: "Con la salud y la vida no se juega, neoliberales".



"Yo no tengo ninguna posición política", dijo Zevallos. Su posición, aseguró, "está basada en ciencia, en evidencia. El material que les dejo es para que usted tome la mejor decisión", dirigiéndose al Alcalde. La concejala Blanca Paucar reclamó que el Ministro, quien se excusó por la agenda en su Cartera, no receptara las preguntas de todos los ediles. Mónica Sandoval, por otro lado, aseguró que no es posible comparar la situación de Quito con la experiencia en Daule y Samborondón, debido a la diferencia en el total de la población entre estos cantones y el Distrito Metropolitano.