Un 25% de 126 000 servidores públicos laborarán en dos turnos en Quito

Las instituciones públicas tienen listos sus planes para el retorno de los funcionarios a la jornada presencial, que arranca el próximo lunes en Quito. En la capital existen alrededor de 126 000 servidores estatales; sin embargo, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha, Agustín Albán, proyectó que solo 25% de ellos estará operativo desde la próxima semana.

“No todos van a retomar sus actividades, el regreso paulatino es para quienes pueden hacerlo”, aclaró el funcionario.



Los empleados con condición vulnerable (personas embarazadas, en estado de lactancia, de la tercera edad, con condiciones médicas especiales) o con alguna discapacidad deberán continuar con teletrabajo.



Las personas que tengan adultos mayores a su cuidado o niños en etapa escolar tampoco retornarán a las oficinas, dado que los centros educativos o de cuidado aún no funcionan en la ciudad.



Albán señaló que en varias instituciones, sobre todo las que tienen habilitados servicios de atención a cliente, se ha fijado un retorno en dos turnos para garantizar la atención a los usuarios considerando que en el sector se aplica una jornada de seis horas al día.



La medida también busca evitar aglomeraciones o largas filas afuera de las entidades.



Antes de la pandemia, 4 000 funcionarios laboraban en la plataforma gubernamental del norte y 2 900, en la del sur.



Verónica Rodríguez, gerente de esos edificios, prevé una reducción de estas cifras y que el aforo no supere el 50%.



El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que administra las plataformas, elaboró un manual de recomendaciones para empleados y usuarios.



Entre las medidas están el uso obligatorio de mascarilla y gel antibacterial, llevar el cabello recogido y utilizar vestimenta de manga larga.



De igual manera, las áreas comunes deberán recibir permanente desinfección y el edificio deberá garantizar el abastecimiento de alcohol en gel y jabón líquido en cada baño.



En los edificios se puso señalización en los asientos de las salas de espera, bandejas para desinfectar el calzado y directrices para uso de ascensores.



Las instituciones, de ser posible, dispondrán de personal para chequear la temperatura a sus funcionarios.



En las áreas de atención del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la plataforma norte, se colocaron mamparas para evitar el contacto directo entre usuarios y servidores.



La entidad solicitó a los usuarios agendar una cita para evitar aglomeraciones o realizar los trámites en línea.



El SRI emitió 16 700 citas hasta el 19 de junio para atención priorizada a escala nacional.



Inmobiliar exhortó a las instituciones estatales de las dos plataformas que el ingreso de los funcionarios sea diferenciado para que las seis horas laborales se cumplan de 08:00 a 14:00 o de 09:00 a 15:00.



Pero cada entidad es libre de fijar los horarios. El Balcón de Servicios del Banco del Afiliado (Biess), ubicado en la plataforma norte, atenderá de 08:00 a 16:00, aunque no precisó cómo serán los turnos.



Para precautelar la salud de funcionarios y ciudadanos, las ventanillas operarán con un aforo limitado de 21 clientes. La atención será conforme el orden de llegada, dijo la entidad.



Los usuarios podrán realizar la entrega de documentación física de solicitudes de hipotecarios y de escrituras, pedir las tablas de amortización o certificados. Los demás trámites del Biess se mantendrán mediante los canales virtuales.



El banco colocó mamparas y señalización en los asientos. Además, se tomará la temperatura a todo el que ingrese.



Las oficinas públicas ubicadas en otros sitios de Quito también ajustan sus horarios. El Ministerio del Trabajo tendrá dos turnos: uno de 08:00 a 14:00 sin tiempo para almuerzo y otro de 10:00 a 16:45 con tiempo para el almuerzo. Algunas inspectorías ya venían laborando en estos horarios.



El Registro Civil también venía ofreciendo servicios a la ciudadanía desde antes. El horario establecido es de 08:00 a 17:00. La atención se realizará con el 50% de personal en las agencias de esta institución.