'Servidores municipales necesitan capacitación, la gente en la calle está más agresiva por la necesidad', Xavier Torres, presidente Conadis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Seguro si la agente municipal de Durán se encontraba con una persona de dos metros no la habría tocado. Pero al ver a una mujer, de talla baja y con una discapacidad siente que es débil, que se puede abusar de ella, denigrarla, agredirla", reflexiona Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (Conadis). Él comentó que la mañana de este miércoles 14 de octubre del 2020, una delegación del organismo se reunió con Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Durán. Además con dos ediles del cantón.

Esto un día después de que se difundiera un video, en el que se observa que una agente municipal, junto con dos personas, abusa de una mujer con discapacidad (según se ha dicho auditiva). No se conoce cómo ocurrieron los hechos pero en la filmación se ve que la uniformada golpea en los glúteos a la ciudadana, que está atada con cinta adhesiva a un poste. Y luego otro hombre le acerca una botella con agua para que beba, pero enseguida le lanza encima el contenido de la misma.



Todo esto ocurre mientras un tercero filma la escena, que dura 20 segundos y que transcurre en medio de risas.



La víctima es una mujer de 35 años, que se dedica, al parecer, a la venta informal; comercializa papel higiénico, pasta dental, entre otros productos, en los exteriores del Municipio.



Torres adelantó que revisaban la figura penal para denunciar el caso ante la Fiscalía. "Aquí hay desconocimiento, falta de preparación y de sintonía con lo que vive la población, no solo con discapacidad en Ecuador. Hay un delito de odio, abuso, irrespeto. Esto no merece solo sanción administrativa".



En la reunión de esta mañana, con el Consejo de Protección de Derechos, el Conadis se comprometió a ofrecer una capacitación en derechos humanos y buen trato a las personas con discapacidad, a los servidores municipales, desde el próximo viernes 16 de octubre del 2020.



Para Torres, quien se moviliza en silla de ruedas, es necesario que los municipios, entre otras instancias, preparen mejor a los servidores públicos.



"Los policías municipales están para controlar, pero también para dar protección y apoyar a la gente, aunque sabemos que viven momentos de presión. Me parece que no se está cumpliendo con requisitos mínimos de capacitación. Creen que pueden arrastrar a cualquier persona, lo mismo pasa también con agentes de tránsito y de control. Me preocupa lo que pueda pasar tras el doloroso caso que se registró ayer en Quito".



Un policía metropolitano fue asesinado en medio de un control de venta informal, en la zona de El Recreo. Frente a estos dos hechos que involucran a agentes municipales, en la capital y en Durán, Torres dice "hay que capacitarlos, sensibilizarlos para que esta muerte de un compañero no haga que se vuelvan más agresivos con los ciudadanos. Es humano que estén pensando 'voy a tener más cuidado porque me pueden clavar un cuchillo'. También la gente puede empezar a maltratarlos por lo que hicieron a la mujer con discapacidad".



Conadis ofrece cursos de sensibilización, por la pandemia, de modo virtual. Les hacen entender -dice Torres- que el mundo está lleno de diversidad; requieren sensibilizan en temas de género, de derechos, un estudio psicosocial; lo básico es guiarlos porque un servidor debe mostrar respeto hacia los demás.



"El país vive un momento complejo, la gente sale a las calles para trabajar, puede cometer un error por la necesidad, por las circunstancias. No por ello se puede abusar, agredir al otro. Yo le pido más reflexión a los municipios, más trabajo con estos servidores que están en las calles porque no es cosa de darles armas mañana. No sabemos cómo ocurrieron estos hechos en realidad, la gente después de tanto encierro, con una economía difícil, reacciona de forma agresiva".