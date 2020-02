Nuevos servicios médicos se habilitaron en el Seguro Social

LEA TAMBIÉN

Mi médico a domicilio es el nombre de uno de los nuevos servicios que se ofertan en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para los afiliados.

Los beneficiados serán grupos prioritarios: adultos mayores y niños menores de 5 años, quienes necesiten de atención primaria. En su primera fase, este programa se habilitó para Quito y sus valles. Para acceder puede llamar al número 140.



“Con estos nuevos servicios mejoramos la calidad de vida de grupos vulnerables", explicó Paúl Granda, presidente del Directorio del IESS.



Para este programa se puso a disposición más de 80 médicos y cinco ambulancias, para brindar atención en salud.



Una de las beneficiadas fue María Luisa Aguilar, jubilada de 71 años. Ella tenía un dolor en la espalda y se contactó al número 140. “Cuando me indicaron que tenían el servicio de médico a domicilio, no lo pude creer. Efectivamente, en un promedio de 45 minutos, llegó el doctor, me revisó, me dio algunas indicaciones y me entregó la medicación".



El agendamiento de citas médicas, por medio de la aplicación móvil IESSApp, también está disponible para estos grupos prioritarios en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito.



En esta aplicación, los asegurados pueden consultar los datos de su próximo turno, es decir, fecha, hora y lugar. Adicionalmente, acceder a información de las indicaciones médicas brindadas en las consultas realizadas en las unidades de salud.

Otra acción para mejorar servicios es la adecuación a los establecimientos médicos. "Hemos adecentado más de 42 camas, a escala nacional, porque sabemos que nuestros jubilados se merecen contar con espacios adecuados y bien implementados" comentó el Presidente del Consejo Directivo del IESS.