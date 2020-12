Los servicios de delivery, transporte de carga y movilización de pacientes se admitirá en Santo Domingo durante el toque de queda

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, incluyó medidas adicionales a las dispuestas a escala nacional con el nuevo estado de excepción.

Las principales resoluciones tienen que ver con las excepciones a la movilidad entre las 22:00 y 04:00 de lunes a domingo y que entrarán en vigencia desde este lunes 21 de diciembre de 2020. El COE local dispuso que los servicios de delivery express, que realizan motorizados, atiendan los requerimientos ciudadanos con respecto a la provisión de medicinas y alimentos.



Solo se podrá movilizar el conductor y no un segundo acompañante. El gerente de la Empresa de Transporte Municipal, Héctor Fiallos, dijo que esto no significa que tendrán la potestad de transportar a personas, como sucedió durante el estado de excepción anterior cuando se observó que las motos fueron empleadas como medios de transporte.



Los taxis también fueron habilitados para que laboren en los horarios de la restricción mediante las solicitudes que se reciban por sus aplicaciones móviles.



La Federación de Taxis de la provincia cuenta con la App EcuTaxi que permite al usuario acceder a una unidad amarilla en tiempo real. La directora de Salud, Katya Tinizaray, pidió que se considere una excepción para los pacientes que presenten complicaciones en su salud. La especialista dijo que cuando haya dificultades respiratorias evidentes, los agentes de tránsito y control ciudadano darán las facilidades para que sus familiares puedan movilizarlos a los hospitales y clínicas.



El COE ordenó que el comercio en ferias se suspendiera totalmente en todo tipo de actividades de carácter mayorista durante el estado de excepción. Los mercados y centros de abastos, en cambio, laborarán normalmente y la provisión de productos desde otras provincias estará garantizada para esos sitios.



Para los transportistas de carga de alimentos y otros productos que llegan o transitan por el cantón habrá las facilidades, dijo el alcalde Wilson Erazo.

Para esto, deberán presentar el RUC que justifique su actividad. Lo mismo se aplicará para los trabajadores, empleados públicos y privados y comunicadores sociales, que podrán circular presentando sus credenciales.



El COE aclaró que, en cuanto a las restricciones en playas, Santo Domingo hará un alcance para sus ríos y balnearios, donde no se permitirá el ingreso de visitantes el 24 y 31 de enero, al igual que en los centros de diversión nocturna. Tampoco se podrán hacer actos políticos que representen aglomeraciones por la campaña electoral de 2021.



El transporte particular circulará mediante el último dígito de la placa. El lunes, miércoles y viernes lo harán las placas impares; martes, jueves y sábado serán para las pares, para el domingo 27 de diciembre transitarán las impares y el 3 de enero las pares. Todas estas decisiones fueron aprobadas por unanimidad en la sesión del COE cantonal. A las 17:00 se reunirá el COE provincial para analizar el alcance de las resoluciones nacionales y locales.