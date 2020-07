El servicio de transporte interprovincial aún es parcial en el país

LEA TAMBIÉN

Durante julio debe normalizarse el servicio de transporte interprovincial de pasajeros en los cantones en amarillo y verde. Por ahora, la circulación es irregular en casi todo el país. Las terminales terrestres de Quito y Guayaquil siguen cerradas.

En el Austro no funcionan ninguna terminal ni cooperativas de buses. Y lo mismo ocurre en la Sierra norte.



En el resto del país, el servicio es parcial, porque aún se alistan los protocolos de bioseguridad de las operadoras de transporte y las estaciones.



En Imbabura y Carchi, los buses de transporte interprovincial no reanudaron el servicio este 1 de julio, como se había anunciado. No operan, porque su destino principal es Quito y en esta ciudad aún no se abren las terminales.



En la terminal terrestre de Ibarra solo operan siete cooperativas intraprovinciales que van a los cantones Urcuquí, Pimampiro y Antonio Ante, que están con semáforo amarillo.



Los buses interprovinciales no salieron de las terminales de Ambato y de Pastaza. Los administradores informaron que se espera la autorización de las autoridades de la Agencia Nacional de Transito (ANT) para que las frecuencias sean utilizadas.



“Nosotros abrimos desde hoy (1 de julio) en la terminal de Ambato, pero no pueden salir o llegar los buses si no hay el documento de la ANT”, dijo la administradora, Jenny Toctaquiza.

El coordinador de Terminales Terrestre de Ambato, Miguel Herrera, informó que desde el jueves 2 de julio se activará el transporte intraprovincial. Es decir, las frecuencias entre Ambato-Baños, Ambato-Mocha y Ambato-Píllaro.



El funcionario indicó que los buses saldrán desde la terminal de Cashapamba y América. “La reanudación de las frecuencias dependerá de las autorizaciones de la ANT”, aseguró Herrera.



Las autoridades de Guaranda, en Bolívar, mantienen cerrada la estación, por disposición del COE cantonal.



En la terminal terrestre de Riobamba solo se ofrece transporte hasta Santo Domingo de los Tsáchilas debido a que las cooperativas continúan validando sus planes de trabajo para obtener una autorización de la ANT.



“Ya contamos con permisos de funcionamiento y hemos instalado medidas de bioseguridad, pero en algunas terminales aún no nos permiten ingresar, por eso tuvimos que suspender las frecuencias a Ambato, que era otra ruta que reabrió la semana pasada”, dijo Juan Mosquera, representante de las cooperativas de transporte.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, dos cooperativas de transporte realizan viajes hacia el cantón Atacames, en Esmeraldas. A ese destino se atienden dos frecuencias diarias desde que el principal balneario de la Provincia Verde cambió a color amarillo, el pasado 9 de junio. Los buses viajan directamente hacia ese cantón, sin hacer paradas en Quinindé y Esmeraldas, que se mantienen en rojo.



El Comité de Operaciones de Emergencia nacional estableció que las unidades solo pueden detener su marcha para el uso de las baterías sanitarias y comprar alimentos.



Las unidades de las compañías Cita y Carlos Alberto Aray movilizan a pasajeros que tienen como ruta final los cantones de Manabí y Tungurahua.



En la terminal de la provincia Tsáchila, donde realizan una parada intermedia, también abordan otros usuarios. Uno de esos viajes se atendió a ayer Portoviejo, con 15 pasajeros.



Los transportistas señalan que la demanda aún es baja. Hay días en los que llevan hasta 10 usuarios. Otras cooperativas como la Zaracay esperan que se ajusten los cambios en la semaforización para empezar la atención. Esta compañía tiene la mayoría de sus frecuencias autorizadas hacia Pichincha.