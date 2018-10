José Serrano tiene comisión siete meses después de ser destituido de Presidencia de Asamblea

LEA TAMBIÉN

Siete meses después de que José Serrano fuera destituido de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el legislador de las filas de Alianza PAIS será integrado a una de las comisiones especializadas permanentes.

El Pleno lo designará como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, según consta en el orden del día de la sesión 541 convocada para este miércoles.



De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos los asambleístas, de manera obligatoria, deben pertenecer a una de las comisiones, a excepción de la primera autoridad del Parlamento.



En el caso de Serrano, no formaba parte de ninguna a pesar de que en la sesión 503 del Pleno, el pasado 9 de marzo, fue destituido de la Presidencia en medio de una controversia con el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno.



Baca Mancheno, a quien después la Asamblea también lo destituyó del cargo, divulgó un audio de una conversación del legislador con el excontralor Carlos Pólit, que fue sentenciado por concusión en el caso Odebrecht y está prófugo de la justicia.



Al cabo de cinco días, en lugar de Serrano fue designada la oficialista Elizabeth Cabezas, quien tuvo que abandonar la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.



Desde entonces esa mesa legislativa, que encabeza el oficialista Montgómery Sánchez, vino funcionando con 11 de los 12 integrantes que forman parte de las comisiones.



Mientras, Serrano se limitó a acudir (aunque no siempre) a las sesiones del Pleno y al ser consultado sobre el tema adujo, en su momento, que esta es una decisión que corresponde decidir a los 137 legisladores.



El socialcristiano Luis Fernando Torres, quien forma parte del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), adujo que el tema no era una prioridad.



“Dedicar una sesión completa a encontrar un puesto para quien fue expresidente de la Asamblea sería, pues, una pérdida de tiempo”, afirmó Torres.

La otra opción era esperar hasta mayo de 2019 cuando se reestructuren las comisiones legislativas para asignarle un espacio.