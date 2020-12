Una serie animada promueve derechos de niños con discapacidad y enseña sobre el covid-19

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este jueves 3 de diciembre del 2020, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) presentó la serie animada Teo y Bujía vs. covid-19, un proyecto que reivindica la importancia del respeto y garantía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.

El Conadis informó que Teo y Bujía vs. covid-19 busca generar interés e involucrar a niños y niñas de 6 a 12 años en el conocimiento de sus derechos y dar pautas de cuidado frente al coronavirus y la garantía de la protección de la salud. La propuesta es de carácter lúdico y entretenida.



“Siempre ha sido un sueño del Conadis contar con una serie animada que promueva los derechos de los niños y niñas con discapacidad, y sobre todo sensibilizar sobre la discapacidad, una condición que forma parte de la diversidad”, señaló Xavier Torres, titular del Consejo, quien agradeció al Ministerio de Educación, que apoyará en la difusión de este proyecto que, aseguran, permite tener una visión incluyente en la atención de los niños y niñas del país, en relación al cuidado por la pandemia. Torres se mueve en silla de ruedas debido a que cuando tenía 26 años fue parte de un incidente de violencia intrafamiliar. Su cuñado le disparó en cinco ocasiones, luego mató a sus dos hijos y se suicidó. Por años ha estado en organizaciones de defensa de derechos de esta población.



Teo y Bujía vs. covid-19 contó con el apoyo de varias instituciones nacionales e internacionales: Ministerio de Educación del Ecuador, Cruz Roja Internacional, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Unión Europea y el proyecto Bridging the Gap, Fundación ONCE de España, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y de la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif).



La Ministra de Educación, Monserrat Creamer, felicitó esta iniciativa y señaló que en la actualidad, la educación ecuatoriana tiene grandes reformas pero que estas no podrán llegar a culminarse sin la colaboración de todos los actores del entorno educativo.



Rafael Ruiperez, coordinador general de Aecid, dijo que la Agenda 2030 tiene como lema no dejar a nadie atrás. Allí, indicó, radica la importancia de implementar medidas de acción afirmativa que equiparen las condiciones de las poblaciones vulnerables.



La serie animada está compuesta por un video promocional y cuatro capítulos relacionados a la responsabilidad frente al virus que causa el covid-19, con temáticas como: costumbres diarias para prevenir la propagación del virus; actividades para proteger el sistema inmunológico, importancia y cuidado de la salud mental de niños y niñas junto a su familia y conexión familiar y su influencia, para manejar de la mejor manera el distanciamiento social.



Estos videos serán difundidos por Educa TV y a través de Teleeducación del Ministerio de Educación, y por las redes sociales de las instituciones involucradas.



Además, la Fenedif y el Ministerio de Educación firmaron el Convenio Educación Pública, Inclusiva y de Calidad para contribuir para que los niños de Manabí permanezcan en el sistema escolar público. Como parte del convenio está previsto implementar patios inclusivos con la participación de padres y madres involucrados en el proceso de ejecución y sostenibilidad, así como capacitaciones sobre inclusión social, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, entre otros.