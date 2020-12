Secorp le recuerda a Petroecuador limitaciones para contratación su seguro por emergencia

El proceso de contratación de una póliza de seguro todo riesgo para Petroecuador continúa en vilo. El contrato vigente actual de la estatal petrolera, con Seguros Sucre, vence el lunes 7 de diciembre del 2020.

Ayer, 3 de diciembre del 2020, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) recomendó a Petroecuador que no siga con el proceso de contratación, frente a denuncias que aseguran que la estatal estaría buscando firmar un nuevo contrato por emergencia.



Según Sercop, Petroecuador no debe continuar con la contratación hasta que no se haya emitido un pronunciamiento final sobre los justificativos a las denuncias presentadas al proceso y mientras dure la supervisión que realiza.



Petroecuador comenzó un proceso de contratación de seguro en septiembre pasado y aunque este se adjudicó a Hispana de Seguros, se declaró desierto el pasado 2 de diciembre del 2020, luego de observaciones de Sercop y acciones legales emprendidas por otras dos firmas que habían participado, estas son Latina y Sucre.



En el oficio del 3 de diciembre del 2020, Sercop mencionó que Petroecuador emitió la resolución PGG-2020267, mediante la cual declaró en situación de emergencia la contratación de los seguros petroleros.



Por ello, Daniela Piedad Gordillo, directora de supervisión de procedimientos de Sercop, informó en el oficio dirigido a Ricardo Merino, gerente de Petroecuador, “que la falta de planificación no debe ser considerada como situación de emergencia”.



Además, en el documento Sercop le recordó a Petroecuador, que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación señala que las situaciones de emergencia son aquellas generadas “por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito”.



Sercop recibió una denuncia que señala que Petroecuador pretendería contratar de manera inmediata, por emergencia, el seguro con Hispana de Seguros, pese a las observaciones y denuncias.

La entidad dio tres días a Petroecuador para presentar descargos a esta denuncia. Petroecuador indicó que se referirán al tema de la contratación hoy, 4 de diciembre del 2020, por la noche, o mañana a más tardar.