El Sercop hizo tres observaciones al proceso de contratación de seguros en Petroecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 28 de octubre del 2020, la Directora de Supervisión de Procedimiento del Sercop, Daniela Gordillo, envió un oficio al gerente subrogrante de Petroecuador, Ricardo Merino, en el que describe tres aspectos que no fueron observados por la empresa pública dentro del proceso que lleva adelante para contratar un seguro petrolero.

La petrolera lanzó la licitación el pasado mes de septiembre y tiene previsto definir al ganador hasta el 6 de noviembre del 2020. La firma estatal estableció un presupuesto referencial total de USD 54,9 millones sin IVA (o de USD 61,4 millones con IVA). Antes de continuar con el proceso, ahora deberá solventar los cuestionamientos de Sercop.



En el oficio de esa institución pública, al que tuvo acceso este Diario, se detalla, por ejemplo, que en la documentación publicada por la entidad contratante "no existe documento alguno que evidencie el desglose y enumeración de cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual.



Por otro lado, el Sercop advierte que en el Estudio de Presupuesto Referencial no se contemplan las condiciones mínimas para la elaboración del estudio de mercado; es decir, no se ha considerado la solicitud e incorporación de proformas de proveedores del servicio a contratar.



Además, se detectó que, dentro de los términos de referencia, las multas no se apegan a la Ley de Contratación Pública, la cual dispone que esos valores se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.



Por estos hallazgos, el Sercop dio a Petroecuador cinco días para que remita las justificaciones, con los argumentos que desvirtúen las observaciones.



Se recordó a la estatal que mientras el Sercop no reciba lo requerido y no emita un pronunciamiento, no se podrá generar ningún acto administrativo dentro del proceso.



En un comunicado emitido este jueves 29 de octubre del 2020, Petroecuador dijo que cumplirá con cada una de las etapas precontractuales establecidas en normas legales y en el cronograma que consta en el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop).



La petrolera estatal asevera que el proceso se desarrolla “con absoluta transparencia” y ofreció que las resoluciones tomadas por la Administración se informarán por canales oficiales.



En el proceso, que se inició el 15 de septiembre pasado, han presentado sus ofertas tres interesados: Seguros Sucre, Latina Seguros e Hispana de Seguros.



En Compras Públicas se exhiben las ofertas de las tres aseguradoras:



Oferta sin IVA Oferta con IVA Sucre 53 486 608 59 905 001 Latina Seguros 51 496 694 57 676 297 Hispana de Seguros 54 808 414 61 385 423 Fuente: Sercop

Antecedentes del proceso



Petroecuador contrató las actuales pólizas vigentes de seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima el 25 de diciembre de 2014 con un plazo de 730 días con la empresa Seguros Sucre S. A., desde entonces se han solicitado 16 extensiones para mantener la cobertura sobre los bienes y riesgos por responsabilidad civil de la empresa.



La décimo séptima extensión fue confirmada por la empresa Seguros Sucre S. A., según información de Petroecuador, con cobertura desde el 15 de agosto de 2020 hasta por 183 días a partir de dicha fecha.



Entre diciembre de 2016 y agosto de 2020 se han realizado cuatro procesos a través del portal de compras públicas para contratar nuevas pólizas de seguros, que no han terminado en la contratación de la misma u otra empresa de seguros.