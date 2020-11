Sercop retomará acción de control al contrato de seguro de Petroecuador; le pide abstenerse de continuar el proceso

La medida cautelar emitida por un juez del cantón Pedro Carbo (Guayas), que ordenaba suspender la supervisión del Servicio de Contratación Pública (Sercop) al proceso de licitación de Petroecuador para contratar una póliza de seguro de todo riesgo petrolero fue revocada.

Así lo informó Silvana Vallejo, directora del Sercop hoy, miércoles 25 de noviembre del 2020, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea. “La medida cautelar fue revocada hoy en la audiencia. La providencia se dio de manera verbal hace poco, solo estamos esperando que se dé por escrito”, comentó Vallejo.



El proceso de contratación culminó el pasado 12 de noviembre del 2020, cuando la estatal petrolera adjudicó el contrato por USD 54,8 millones a Hispana de Seguros, pese a que su oferta era la más alta.



La directora explicó que Sercop solo pudo supervisar el proceso de contratación hasta la etapa de presentación de ofertas, puesto que en ese momento dos personas, que ni si quiera formaban parte de las partes involucradas en el proceso, presentaron pedidos de medidas cautelares. Uno de esos pedidos fue acogido por Hans Kelsen Jiménez, juez de Pedro Carbo.



Según Vallejo, el Sercop pidió la revocatoria de la medida con dos argumentos: que el juez no era competente, porque la entidad involucrada tiene sede en Quito y que no estaba justificada una solicitud de medida cautelar, porque no se estaba violando un derecho constitucional.



Vallejo aclaró que, ahora que la medida fue revocada, el Sercop retomará hoy la supervisión y continuará analizando el proceso de contratación de este seguro. La funcionaria indicó que Petroecuador debe abstenerse de continuar con la contratación, porque el control de Sercop no ha culminado. “Hoy vamos a revisar los temas aritméticos en el proceso de calificación, la metodología debe ser clara”, indicó.



Vallejo se refiere a las quejas que surgieron en torno a la adjudicación del contrato.



En el proceso de contratación de seguros de Petroecuador, que comenzó en septiembre pasado y terminó adjudicado a Hispana, dos empresas aseguradoras presentaron acciones de protección: Sucre y Latina.



Las dos aseguradoras cuestionaron el proceso efectuado por la estatal. De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica conformada por Petroecuador para el concurso, Hispana recibió la más alta calificación con 97,06 puntos.



60 puntos fueron por la oferta económica, el mayor puntaje y máximo otorgado en esa categoría, pese a que el valor ofertado está sobre el de las otras dos oferentes.



Petroecuador "corrigió" y "recalculó" las ofertas recibidas y determinó que solo Hispana presentó una oferta real.



El resto de competidores, según la empresa petrolera, evidenciaron valores que, en realidad, son más altos a los ofertados.



Sucre presentó una oferta de USD 53,4 millones, pero Petroecuador dice que en realidad es de USD 61,7 millones. Y Latina presentó una propuesta de USD 51,4 millones, pero el valor corregido de Petroecuador es de USD 59,6 millones. El recálculo dejó en mejor posición a Hispana, con una oferta de USD 54,8 millones. Sucre y Latina aseguran que Petroecuador no puede modificar las ofertas que hicieron.



Vallejo explicó que, hasta la etapa de presentación de ofertas, en la que Sercop pudo supervisar el proceso de licitación, se realizaron tres observaciones al proceso. Estos fueron, que la entidad contratante no desglosó ítem por ítem lo que se tenía que hacer en el contrato, no presentó justificativos para realizar el presupuesto referencial y no detalló las multas en caso de incumplimientos.