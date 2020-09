Ocho sentenciados por el caso Sobornos no comparecen a la justicia

LEA TAMBIÉN

El caso Sobornos llega a su última fase. Este jueves 3 de septiembre del 2020, a las 10:00, arranca la audiencia de casación en la Corte Nacional, en Quito. Este es el último recurso legal que tienen 15 de los 20 sentenciados por cohecho, antes de que la condena se ejecutoríe.

En esa lista están el expresidente Rafael Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Christian Viteri y ocho empresarios más.



En este proceso, ocho de los 20 sentenciados no comparecen a la Justicia. Algunos están prófugos, se desconoce su paradero o incumplieron la orden de presentarse periódicamente ante una autoridad judicial. Por ejemplo, Correa se encuentra en Bélgica y tiene una orden de detención vigente en el país.



Luego de la audiencia de hoy, el Tribunal, conformado por los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, debe analizar si se cometieron errores al dictar la sentencia por cohecho. Por ejemplo, si se aplicó de forma indebida la ley o si se interpretó incorrectamente una norma.

Según el penalista Mauricio Pacheco, los magistrados solo revisarán el aspecto legal del fallo. No analizarán el hecho mismo ni las pruebas. El Tribunal de la Corte puede corregir un error en la sentencia.



También puede dejar sin efecto la pena, reducirla o ratificarla. Según el Código Penal (art. 657), la resolución será notificada hasta tres días después de la diligencia.



Por la emergencia sanitaria, los magistrados dispusieron que la audiencia se realice en dos salas diferentes del alto Tribunal. En una estarán los magistrados, la Fiscalía General y Procuraduría y en la otra los abogados que quieran comparecer presencialmente.



Antes de ingresar a la Corte, personal de salud tomará la temperatura y entregará gel antibacterial. El uso de mascarilla es obligatorio.

Como protocolo de bioseguridad por el covid-19, cada uno debe sentarse a un metro de distancia de la otra persona.



Además, estará habilitada la plataforma de videoconferencia para abogados y sentenciados que comparezcan a la audiencia de forma telemática.



Está previsto que primero los abogados de los 15 sentenciados expongan sus argumentos y justifiquen su pedido. Los magistrados darán un tiempo determinado a cada uno. Eso lo definirán ese momento. La Fiscalía también podrá exponer sus argumentos.

Este Diario consultó a los abogados de los sentenciados y coinciden en que uno de los errores de la sentencia del caso Sobornos es que los hechos indagados por Fiscalía no se adecúan a lo que establece el delito de cohecho en el vigente Código Integral Penal.



Hubo cinco sentenciados en este caso que ya no pudieron acceder a la casación. El pasado 24 de agosto, el Tribunal no admitió ese recurso legal solicitado por la defensa de los exministros correístas María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. Tampoco para los empresarios Rafael Córdova y Alberto Hidalgo.



Además, la Corte se abstuvo de conocer el pedido de la exfuncionaria Laura Terán. Sin embargo, ella ya cumplió la condena, luego de que el Tribunal de Apelación rebajara su condena a tres meses.



Al inadmitir el pedido de casación, la sentencia quedó ejecutoriada para ellos.

Por ejemplo, Jorge Luis Ortega, defensor de Solís, indicó a este Diario que presentará un recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional. El jurista no descarta presentar acciones legales en instancias internacionales.

La Fiscalía, durante la etapa de investigación, aseguró que hubo un esquema de corrupción. Los empresarios entregaban sobornos a los funcionarios públicos a cambio de recibir contratos con el Estado. Ese dinero era utilizado para financiar las campañas.