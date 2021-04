Geovanny López, sentenciado por femicidio en el caso Sharon, fue trasladado de la cárcel de Guayaquil a Riobamba; busca su libertad

Geovanny López Tello, quien fue sentenciado a 26 años de prisión por el femicidio de Edith Bermeo, conocida como Sharon, solicitó el recurso de habeas corpus para obtener la libertad.

Una audiencia que se debía realizar la tarde de hoy, miércoles, 21 de abril del 2021, en el edificio judicial de Riobamba, Chimborazo, se aplazó para mañana, jueves, 22 de abril.



Geovanny López fue trasladado desde Guayaquil hasta el Centro de Rehabilitación Social de la capital de Chimborazo.



En una página creada para difundir su caso, él cuenta que padece depresión, una hernia y un golpe en la pierna que no fue tratado.



En el acta del sorteo de causa se dice que el recurso de habeas corpus fue presentado por supuestas vejaciones que ha vivido en la cárcel.



“Mi estado emocional es grave, hay días que no dejo de llorar. Vomito sangre, tengo un golpe que nunca me atendieron”, relata en un escrito publicado en sus redes.



Allí también se indica que él y su familia esperaron durante más de dos años para tener una fecha para la audiencia. En la diligencia él se autodefenderá, además contará con el respaldo de un defensor público.



Él permanece privado de su libertad desde enero del 2015, cuando fue declarado culpable de la muerte de la cantante. Ella falleció el 4 de enero de ese año, a causa de un atropellamiento.



En su juzgamiento, López fue acusado de forcejear con ella y arrojarla del vehículo, lo que causó su muerte.