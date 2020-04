Tribunal de la Corte dictará sentencia en el caso Sobornos bajo medidas de bioseguridad por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Después de 32 días de análisis de pruebas, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dará a conocer este martes 7 de abril del 2020 la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, la investigación de corrupción en contra del expresidente Rafael Correa, exfuncionarios de su Gobierno y empresarios.

La audiencia de juicio se reinstaló a las 10:00 en tres pisos del edificio de la Corte, en el norte de Quito. La diligencia se realiza por vía telemática, debido a las medidas de distanciamiento social que rigen en el país por la cuarentena ante la emergencia sanitaria para contener la propagación del covid-19. Los jueces del Tribunal, Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez se encuentran en la Sala de Audiencias, en el octavo piso, junto con los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y parte de la defensa de los procesados. La mayoría de acusados y sus abogados se encuentran distribuidos en salas adecuadas en otros dos pisos; todos conectados de forma virtual.



El Tribunal darán a conocer este martes si son condenados o no por el delito de cohecho el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exfuncionarios y empresarios.



El Código Integral Penal (art. 280) establece que el delito de cohecho es penado con cárcel de hasta siete años. Según la fiscal general, Diana Salazar, los procesados conformaron una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos.



El pasado 6 de marzo del 2020, la Fiscalía acusó al exmandatario como autor mediato de ese ilícito y pidió la máxima pena aumentada en un tercio. Lo mismo pidió para Glas, para el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado; el exlegislador Christian Viteri, la asambleísta Viviana Bonilla y 10 empresarios.



A las exasesoras Pamela Martínez y Laura Terán, la entidad solicitó que se les otorgue una condena reducida en el 90% por la cooperación en el caso. Además, para el empresario Pedro Verduga, solicitó a los jueces que se le imponga el tercio de la pena que se dicte a los demás, pues “suministró información relevante para el caso”.



Salazar no acusó al exasistente de Duarte, Yamil Massuh, porque no se encontraron suficientes pruebas en su contra.



Está previsto que haya conexión de transmisión en tiempo real de la audiencia dentro de las salas.