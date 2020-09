Señor de la guerra en Colombia promete explosiva verdad tras su salida de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en proceso de ser enviado a Colombia o Italia desde una prisión de Estados Unidos, se comprometió a contar lo que sabe sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus vínculos con políticos colombianos.

Tras cumplir una condena por narcotráfico, el otrora paramilitar colomboitaliano se pronunció en una carta publicada el lunes 7 de septiembre del 2020 en la que denunció los intentos por acallarlo.



“Se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes (...) como venganza criminal y para callarme fui extraditado”, dijo en el texto dirigido al exministro Álvaro Leyva, también exnegociador de paz con la entonces guerrilla de las FARC.



Conocido como 'El Mono', Mancuso fue entregado a autoridades norteamericanas en 2008 cuando estaba dando su versión sobre los crímenes atroces cometidos por los paramilitares en el curso del conflicto colombiano.



El también ganadero respondió en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico y fue condenado a 15 años y ocho meses de prisión.



Detenido en una cárcel migratoria en EE.UU. a la espera de su próximo destino, Mancuso dijo que su extradición en 2008 fue una represalia contra sus revelaciones sobre “personas muy cercanas con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)”, entre las que destacó al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) y el actual embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.



Al mismo tiempo insistió en que quiere “contar la verdad” y desmintió que pretenda evitar ese compromiso, a pesar del pedido de su defensa para que sea enviado a Italia ante el temor por su seguridad en el país sudamericano.



“Se dice en Colombia que lo que está ocurriendo actualmente con mi situación jurídica (...) es una estrategia o justificación para no contar la verdad, nada más alejado de la realidad, es absolutamente falso, lo único que busco son las garantías necesarias para proteger mi vida y la de mi familia”, escribió.



Mancuso no precisó si prefería ir a uno u otro país, pero reiteró su “compromiso de verdad, reparación y no repetición” con las víctimas.



En ese sentido, dijo estar “dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad”, de carácter extrajudicial y surgida del histórico acuerdo de paz con las FARC, la exguerrilla que Mancuso combatió a sangre y fuego.



De 56 años, el exparamilitar guió el proceso de desmovilización de unos 30 000 paramilitares de las AUC acordado con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.



Aunque la desmovilización paramilitar y el acuerdo de paz de 2016 que disolvió a la guerrilla FARC aliviaron la conflagración, Colombia aún vive una guerra interna que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos.