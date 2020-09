Senescyt asegura que reprogramará fecha de Examen de Acceso a la Educación Superior, en algunos casos

LEA TAMBIÉN

Los jóvenes que se inscribieron en el Examen de Acceso a la Educación Superior y que el jueves 17 de septiembre del 2020, tuvieron contratiempos para realizarlo, por inconvenientes con su computador, conexión a Internet o sistema eléctrico, no deben preocuparse.

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó este viernes que se reprogramarán esas pruebas. "Solicitamos a la ciudadanía mantenerse pendientes de los canales oficiales de la institución, en los cuales se publicará el proceso a seguir", indicó la entidad.



Según esta entidad, en el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), desarrollado el jueves, participaron 158 128 personas en todo el Ecuador. "Ellos realizaron el examen sin ningún tipo de inconveniente".



Además 2 339 jóvenes que asistieron a las sedes presenciales, habilitadas en universidades y otros centros, con medidas de bioseguridad, para evitar contagio de covid-19.



Senescyt agradeció el apoyo de 26 universidades y escuelas politécnicas que contribuyeron a la construcción del examen, que por primera vez se realizó en línea, debido a la pandemia. También a las instituciones que prestaron sus instalaciones para el desarrollo de la prueba.



La mañana del viernes 18 de septiembre, según la Senescyt, rindieron la prueba 109 personas con discapacidad auditiva. Su evaluación estuvo adaptada al viídeo, con lenguaje de señas y audio. Duró tres horas.



A través de las redes sociales, entre ellas Twitter, algunos de los sustentantes pidieron a la Senescyt responder a su duda sobre qué pasará con quienes no pudieron rendir el examen por la conexión al servidor, "seguimos los pasos de reiniciar módem, máquina, descargar aplicativo nuevamente y aún así no sirvió".



Otro aspirante escribió que no pudo ingresar, pese a tener fibra óptica y velocidad suficiente en Internet. ¿Qué solución nos van a dar por su falta de conexión al sistema, reinicié cuatro veces el módem y cambié de computadora".



También un joven dijo que "mi Internet estaba bien, pero el programa se desconectaba a cada momento. Perdí aproximadamente una hora así. Estudié tanto para que pase esto. Es inaceptable". A todos les dijeron que respondieron su requerimiento por interno.



Senescyt no informó cuántos de estos casos de problemas con la conexión, energía eléctrica y dificultades para conectarse al sistema informático existen. Únicamente señaló que el 0,4% del total de participantes realizó actos de deshonestidad académica.