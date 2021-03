Senescyt aclara que la LOEI no elimina el examen de acceso a la universidad

Ante la información que circula en redes sociales sobre la supuesta eliminación del examen para el ingreso a las universidades e institutos públicos, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó este miércoles 10 de marzo del 2021 que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) regula el proceso de acceso a cupos. Y establece que para alcanzarlos se debe evaluar las capacidades y competencias de los aspirantes y su desempeño académico en la secundaria.

Ayer martes 9 de marzo del 2021 se aprobaron las reformas a la LOEI en el Pleno de la Asamblea, con 126 votos afirmativos. Con eso se modifica alrededor del 80% de la normativa vigente, que rige desde marzo del 2011.



En la reforma ya no se habla del examen Ser Bachiller, que hasta el 2019 tenía dos finalidades en los jóvenes. Por un lado obtenían el título de bachilleres y por otro se les evaluaba para ingresar a la universidad. El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Jimmy Candell, explicó que lo que hace la Ley es separar las evaluaciones, que no podrán ser tomadas en un mismo examen.



Eso significa que se hará una evaluación para finalizar el bachillerato y otra para el acceso a la educación superior.



La Senescyt, en su comunicado de este miércoles 10 de marzo, señaló que el ente está a cargo de la aplicación del Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) y de tomar en cuenta la nota de grado, así como de reconocer, por medio de medidas de acción afirmativa, un puntaje adicional para personas en situación de vulnerabilidad.



El EAES, dijo la Secretaría, se elaboró por las universidades y escuelas politécnicas del país para garantizar la pertinencia de sus contenidos y la calidad de la evaluación. Para el primer período académico del 2021 este se aplicará en 24 de marzo.



Desde abril del 2020, recordó la Senescyt, el examen Ser Bachiller ya no se usa para fines relacionados con la educación superior. “Las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural no afectan al proceso de acceso a la educación superior, ya que esta norma regula aspectos inherentes a la educación media”.



Durante la pandemia, la calificación para obtener el título de bachiller depende de un proyecto de grado. Así lo estableció el Ministerio de Educación. Todavía no se conocen detalles sobre cuál será la evaluación para este fin, tras la emergencia sanitaria.