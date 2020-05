Senescyt: 602 de 1 229 becarios en el exterior recibieron desembolsos

LEA TAMBIÉN

Tras el anuncio de que el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) se suprime, becarios ecuatorianos en el extranjero y foráneos, becados en Ecuador, están preocupados. Temen que la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), que absorbe al ente, no solvente los problemas que han tenido desde el 2015.

El 8 de mayo, el presidente Lenín Moreno suprimió el IFTH a través del Decreto 1040. La Senescyt asumirá sus competencias, tras un proceso de transición de 90 días.



En el exterior estudian 1 229 ecuatorianos con becas del IFTH. De ellos, 637 siguen pregrado.



La Secretaría respondió a EL COMERCIO que hasta la primera semana de mayo, 805 becarios presentaron solicitudes de desembolso de recursos, para cubrir los períodos académicos enero-marzo 2020 y abril-septiembre 2020.



De ellos, 602 becarios han recibido el dinero hasta el 12 de mayo, por un monto total de USD 5,1 millones.



A Camila Dávila, de 23 años, le depositaron parte de lo adeudado desde febrero del 2019, en marzo de este año.



Ese mes regresó desde Canadá a Ecuador, en un vuelo humanitario. No le alcanza el dinero ni para comer. Tiene 56% de discapacidad visual. Estudia ciencias biológicas del medio ambiente y agricultura en The University of British Columbia. Los problemas con el IFTH –cuenta– empezaron cuando se cambió de carrera por un tema médico. “El mismo día en que mi contrato se firmó subí los documentos a la web. En el IFTH me pasaron de un analista a otro, envié cientos de correos”.



Acá con los desembolsos que le hizo el IFTH pagó las deudas adquiridas para subsistir. Aún están pendientes los pagos de septiembre del 2019 y febrero de este año.



Actualmente ayuda a su familia a hacer tostado o ají casero para la venta. No sabe qué pasará con su beca. Las clases en la ‘U’ canadiense continúan de forma virtual.



La Senescyt indicó que cada becario tiene una programación de desembolso a lo largo del año. “Puede haber entre tres o cuatro retrasos al año”. Según el ente, 21 becarios cometieron errores al subir los documentos del período académico anterior. Y están corrigiendo esos problemas.



Carlos A. estudia un doctorado en Brasil y dice que ha subsistido gracias a sus ahorros. En el 2014 viajó para hacer su maestría y luego por méritos accedió a la beca para el doctorado. Aún espera el desembolso de septiembre del 2019.



203 becarios, incluidos los 21 que supuestamente cometieron errores, serán atendidos hasta la tercera semana de mayo. Se les debe USD 1,6 millones. “No se ha dejado de pagar pese a la crisis del país y no existe deuda pendiente”, dice la Senescyt. Además, 424 becarios no han solicitado desembolso “por no estar en el período académico en que le corresponde recibir el recurso”.



El 10 de mayo, la Asociación de Becarios Retornados del Ecuador (Abrec) envió una carta. Pidieron que antes de los 90 días de transición de competencias a la Senescyt, el IFTH cancele los pagos retrasados. “No pueden seguir así”, dice Karla Rodríguez, dirigente de Abrec. Señala que hay becarios que no han recibido sus pagos entre 2 y 12 meses.

A finales de marzo, la Asociación aplicó una encuesta, a la que respondieron 250 becarios. De este modo conocieron que 4% de ellos sufre retrasos mayores a 12 meses; el 28% espera de seis a 11 meses; el 25%, de tres a cinco meses, y el 43%, de menos de 3 meses.