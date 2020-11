Senescyt pidió a la Fiscalía investigar 'ayuda' prestada por profesor de la U. de Guayaquil en examen de acceso a la universidad

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó este viernes 13 de noviembre del 2020 que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, relacionada con el video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa y se escucha a un docente de la Universidad de Guayaquil asegurar que recurrió a mecanismos fraudulentos para ayudar a un familiar, que rindió la evaluación de acceso a la educación superior (EAES).

La denuncia, dijo la Senescyt, se presentó con fecha 12 de noviembre del 2020. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría compartió imágenes de los documentos legales, dirigidos a la Fiscalía del Guayas, por parte de Francisco Paredes, coordinador general de Asesoría Jurídica de la Senescyt.



En el documento consta que los nombres y apellidos de los autores, cómplices y personas que tienen conocimiento del hecho denunciado son desconocidos. Sin embargo, se lee, la Secretaría ha podido acceder al nombre del presunto autor del ilícito, que se detalla en la denuncia. Ahí consta que se trata de un ingeniero en networking y telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil.

#ComunicadoOficial | Con el propósito de precautelar un proceso de acceso a la educación superior transparente, informamos a la ciudadanía sobre las acciones legales tomadas ante un video que circula en medios digitales. pic.twitter.com/p3IpQ36VcS — edusuperiorec (@EduSuperiorEc) November 13, 2020



El video difundido a través de la red social Twitter, dice Senescyt en su denuncia, llegó a su conocimiento el 12 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 09:25. En el documento también se detalla, de forma textual, lo dicho por el docente de la Universidad de Guayaquil.



“Créanme que, o sea, yo se lo digo ¿por qué?, porque para que mi primo, lo digo sin vergüenza, mi primo aprobara el examen de Senescyt, que recién tocó, yo le implementé en su propia computadora un clon, donde yo veía todo lo que él veía y yo respondía por él, pero en la cámara salía él. Yo estaba del otro lado de la computadora, viendo todo lo que él veía y él hacía como que tipiaba, pero realmente quien movía el mouse era yo, el que escribía era yo”.

En la publicación de Twitter que hizo una de las personas que denunció el hecho, el profesor comentó que inventó esa historia para una clase sobre deshonestidad y fraude informático.



Otro usuario de la red social, que expresó su apoyo al docente, compartió un segundo video, en donde se ve al profesor advirtiendo a sus alumnos que se trata de una “fábula” y que lo que les dijo era solo un ejemplo. “Por eso les he comentado esta fábula informática. Es mentira, por si acaso chicos. No se lo van a tomar en serio, es solamente una fábula, un pequeño ejemplo que les estoy poniendo, no es real, por favor, quiero que entiendan esa parte”, se escucha decir al profesor.



Pero, usuarios de redes sociales han denunciado que el segundo video es producto de un montaje, ya que -aseguran- se usaron las mismas imágenes de la clase para añadir el audio con el justificativo. Los denunciantes piden observar que en el segundo video se repiten de forma exacta las expresiones de algunos de los presentes en la clase virtual, observadas mientras el docente señalaba haber ayudado a su primo.



En la denuncia presentada por el ente rector de la educación superior se detalla el tipo de infracción: apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La Senescyt señaló que el fin de la misma es que se inicien las investigaciones correspondientes.