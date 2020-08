Ponen señalética y controlan aforo de 50% en la Metrovía de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La señal para los pasajeros que van de pie está marcada en el piso de los articulados. ‘Párese aquí, mantenga la distancia’, es el mensaje que se incorporó este jueves 6 de agosto de 2020 en las unidades del sistema de transporte masivo Metrovía.

La medida surge tras las resoluciones que emitió el COE de Guayaquil el pasado lunes, para prevenir un repunte de casos de covid-19 en el cantón. Parte de los controles apunta al sistema de transportación pública.



La señalética en los pasillos de las buses es una de las estrategias implementadas entre la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y la Fundación Metrovía. Desde este jueves además se retomó el control en las paradas, con agentes de tránsito y metropolitanos. Esto generó nuevamente largas filas y quejas de los pasajeros en algunas de las estaciones.



El uso de mascarilla es obligatorio. También se anunció que las unidades circulen con un aforo del 50% de su capacidad. “Los buses articulados operan con una capacidad de 57 pasajeros: 20 de pie y 37 sentados”, informó el sistema Metrovía. Antes de la pandemia movilizaban hasta 160 usuarios.

La ATM refuerza controles en los buses urbanos. Los agentes aplican sanciones a los conductores que circulen con exceso de pasajeros y a los usuarios que no porten mascarillas. Este jueves hubo un operativo en la avenida Barcelona, al oeste de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Sin embargo, desde hace varias semanas se ha observado aglomeración en los buses articulados de la Metrovía, sobre todo en las horas pico. Ayer la alcaldesa Cynthia Viteri reconoció el problema y dijo que se buscará sumar más unidades en la transportación pública.



El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos exigió que se apliquen controles más estrictos en la transportación, como mecanismo para evitar un aumento de casos de covid-19. En un comunicado denunció que en las unidades de la Metrovía “las personas van hacinadas y no se puede respetar, así se quiera, la distancia social de dos metros”.



El gerente general de la ATM, Vicente Taiano Basante, anunció que los controles se harán por las mañanas y tardes, durante todo agosto. En el caso de la Metrovía se anunció una mayor cantidad de buses, que circularán cada tres minutos.



Los operativos en buses urbanos se intensificaron desde ayer en distintos puntos de Guayaquil. Cinco unidades fueron sancionadas: tres por permitir pasajeros sin mascarilla y dos por exceder el aforo permitido. Este jueves se realizaron en la avenida Barcelona, al oeste de la ciudad.



La sanción para los conductores es del 50% del salario básico y nueve puntos menos en la licencia de conducir del infractor. La multa para los pasajeros que no porten mascarillas en los buses es de USD 60.



“No usar la mascarilla no es solo no cuidarse, es poner en riesgo a otra persona. No olvidemos que una característica de esta enfermedad es que puede ser asintomático; por eso la necesidad de la mascarilla”, dijo Taiano.



Los operativos también apuntan a los vehículos particulares, para verificar el uso correcto de los salvoconductos y su circulación según el cronograma de último dígito de la placa en el semáforo amarillo.