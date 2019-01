Senae realiza nueva subasta en línea de mercadería en Quito y Tulcán

LEA TAMBIÉN

Son 76 lotes de mercadería los que subasta el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en las dependencias del Distrito Metropolitano de Quito, en Pichincha y en Tulcán, Carchi. La puja se realizará en línea y las propuestas se podrán presentar hasta el próximo lunes 28 y jueves 31 de enero del 2019, respectivamente.

En Quito hay 13 lotes de mercadería a subastarse. Entre ellos están vehículos, celulares, tablets, amplificadores de sonido, relojes y más artículos. Esta oferta estará activa hasta el 28 de enero, fecha donde se conocerá al mejor postor.



En Tulcán se subastarán 63 lotes, de los cuales 60 corresponden a televisores. Las personas podrán participar en esta puja hasta el 31 de enero.



Para participar en ambas subastas, los interesados deben inscribirse en la página web subastas.aduana.gob.ec. En ese sitio de Internet podrán verificar los detalles, características y valores bases de los distintos artículos.



Los ciudadanos que deseen realizar el reconocimiento físico de la mercadería, pueden hacerlo con previa coordinación a través del correo electrónico a la dirección mesadeservicios@aduana.gob.ec , hasta un día antes del inicio de la subasta.



La subasta de la Senae está regulada por las normativas vigentes del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (Copci), el cual permite que la Aduana liquide las mercancías declaradas en abandono o decomiso, luego de pasar por el proceso legal correspondiente, señaló la entidad.





Pasos para participar en la subasta en línea:



1. Registrarse como usuario en la página web: subastas.aduana.gob.ec. Alli deberán ingresar datos como: número de cédula, dirección, ciudad, correo electrónico, número de teléfono, contraseña, código de confirmación.



2. Identificar el lote de mercandería de su interés, que estará publicado en la misma página web. Una vez registrado, el usuario deberá iniciar sesión en el portal, en el ícono Iniciar sesión en ingresar sus datos como el número de cédula y contraseña.



3. Pago de la tasa de inscripción. Después de identificar el lote de interés, aceptar los términos y condiciones y seleccionar el ícono Tasa de inscripción, ese valor se generará automáticamente. Ese rubro tendrá un número de identificación, que le llegará a su cuenta de correo electrónico registrado. El valor corresponde al 5% del Salario Básico Unificado (USD 19,70 para este 2019).



Luego, debe acercarse con el número de liquidación a cualquiera de las entidades financieras autorizadas para realizar el pago, como Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Bolivariano, Banco Produbanco, Banco de Machala, Banco del Austro y Banco Internacional. También puede cancelar a través de los canales de pago adicionales que la entidad bancaria provea para el pago de liquidaciones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.



4. Realice la oferta en línea. Una vez que haya cancelado su liquidación de la tasa de inscripción podrá ofertar, siempre y cuando esté entre los límites de las fechas establecidas. Debe iniciar sesión, ingresar a la opción Mis Lotes y visualizar la mercancía por los que está participando.



Mire que esté habilitado el recuadro para ofertar y colocar una cantidad que como mínimo supere en 2% a la oferta que actualmente esté ganando la subasta. Luego de colocar la cantidad, seleccione la opción Oferta Ahora.



El usuario podrá visualizar la última mejor oferta propuesta, cuando haga clic sobre el botón de refrescar.



Una vez finalizada la subasta, se le notificará por correo electrónico a la primera y segunda oferta más altas realizadas durante la puja del lote.



Se habilitará la segunda mejor oferta para el pago, si el ganador no cancela la liquidación en el plazo establecido.



Condiciones para el ganador:



1. A la persona designada se le notificará la liquidación con un número de identificación, que le llegará a su cuenta de correo electrónico registrado. Allí estará el valor de su última oferta.



2. Deberá cancelar la liquidación en 3 días hábiles. Para ello, acérquese con el número de liquidación a cualquiera de las entidades financieras autorizadas para realizar el pago.



3. En caso de no cancelar en el plazo establecido, se anulará la liquidación emitida a su favor y estará inhabilitado para su pago.



Si el ganador de la subasta del lote asignado no realizara el pago en los 3 días hábiles, se le notificará a la segunda mejora oferta la liquidación, con un número de identificación, que le llegará a su cuenta de correo electrónico.



El valor para el pago será el de su última oferta y deberá cancelar en 3 días hábiles en los sitios autorizados. En caso de no cancelar en el plazo establecido, se anulará la liquidación emitida a su favor y estará inhabilitado para su pago.



Para el retiro de la mercadería:



Después de cancelar el valor que ha ofertado, deberá acercarse a las oficinas del Distrito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, donde se encuentra el lote que ha ganado tanto en Quito como en Tulcán. Las personas deberán llevar el original y copia de la cédula de ciudadanía y la copia de comprobante de pago de su liquidación por el pago de su oferta ganadora.

La entidad dispone que se podrá retirar el o los lotes obtenidos en la subasta en línea, cualquier día de la semana, en horarios laborables.