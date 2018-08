Senae tomará examen especial a 273 aspirantes a agentes de la Aduana

LEA TAMBIÉN

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que los 273 aspirantes a agentes de la Aduana tendrán que realizar un examen especial para finalizar el Curso de Formación de Inspectores de Aduana o Vigilantes Aduaneros, según el comunicado emitido este lunes 6 de agosto de 2018.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, Héctor Yépez, explicó que la última promoción -que ingresó el 8 de mayo del 2017- no pudo concluir el proceso, porque no había una partida presupuestaria para que el Senae los contratara, como estaba previsto.



Los jóvenes aspirantes y sus familiares dieron a conocer el problema mediante protestas en la Plaza de la Independencia, frente a la Presidencia de la República en Quito. La más reciente fue el pasado jueves 2 de agosto del 2018.



Una quinta manifestación se realizó esta mañana en los exteriores de las instalaciones del Senae, ubicadas en la avenida Nueve de Octubre y Malecón en el centro de Guayaquil. “Exigimos fecha de graduación. No somos 100 somos 273 aspirantes aduaneros capacitados”, se podía escuchar y leer en las pancartas de los perjudicados.



Tras la protesta, el Senae emitió un comunicado donde explicó que el pasado 4 de julio de 2018 la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional se había contactado con el director general de Senae, Carlos Andretta, donde se conoció los detalles que habían impedido la graduación de los jóvenes.



Tras la sesión, la Comisión adoptó la Resolución 013 donde se requirió al Controlador General al Estado “…el inicio de un examen especial al proceso del Curso de Formación de Inspectores de Aduana del Ecuador ejecutado a través del Centro de Formación de Vigilancia Aduanera”, se detalló en el oficio.



Los jóvenes provienen de Manabí, El Oro, Esmeraldas, Carchi, Pichincha, entre otras. Por un año fueron capacitados para prevenir y controlar el contrabando en las fronteras y puertos del país en el Centro Aduanero, ubicado en Yahuarcocha (Imbabura).



Los aspirantes prefieren mantener sus nombres en reserva. Pero sus representantes dijeron que los jóvenes al no incorporarse tampoco podían dedicarse a otras actividades por estar bajo el régimen reglamentario del Centro de Formación Aduanera.