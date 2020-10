Trump 'coquetea' con supremacistas y dictadores, dice Senador republicano

LEA TAMBIÉN

El senador republicano por el estado de Nebraska Ben Sasse ha criticado duramente al presidente estadounidense, Donald Trump, al que acusa de "coquetear" con supremacistas blancos y dictadores, informan este viernes 16 de octubre del 2020 medios estadounidenses.

"La forma en que besa el trasero de los dictadores. Quiero decir, la forma en que ignora que los uigures (etnia china) están literalmente en este momento en campos de concentración en Xinjiang (China). Y no ha movido un dedo en nombre de los hongkoneses", dijo Sasse durante una conversación telefónica con electores, en respuesta a sus preguntas, asegura la CNN.



Sasse, aunque milita en el mismo partido que Trump, que aspira a ser reelegido el próximo mes, se ha mostrado en ocasiones crítico con la política de la actual Casa Blanca.



El senador también acusa a Trump de ofender a los votantes tan ampliamente, que podría causar un "baño de sangre republicano" en el Senado, según señala otro extracto de la conversación que publica también el New York Times.



Trump "se burla de los evangélicos a puerta cerrada. Su familia ha tratado a la presidencia como una oportunidad de negocio. Él coquetea con los supremacistas blancos", reiteró el republicano de Nebraska.



Al criticar otros aspectos de su política, el senador dijo que el presidente había maltratado a las mujeres y se había portado de forma inadecuada con importantes aliados en todo el mundo, había gastado de manera derrochadora, y había ignorado los derechos humanos y la pandemia del coronavirus.



Sasse predijo que una derrota de Trump en las elecciones, para las que faltan menos de tres semanas, "parece probable", y que los republicanos sufrirán fuertes repercusiones por haberlo respaldado tan firmemente durante estos cuatro tumultuosos años.



Los comentarios fueron publicados inicialmente por The Washington Examiner, que obtuvo el audio de la llamada. Posteriormente, la oficina de Sasse confirmó a la cadena CNN este jueves que el senador había hecho esas declaraciones durante una "llamada telefónica de campaña en el ayuntamiento, dirigida a unos 17 000 habitantes de Nebraska".



La gran mayoría de los legisladores republicanos han evitado criticar a Trump desde que asumió el cargo hace casi cuatro años, pero los duros comentarios de Sasse se producen en vísperas de una elección en la que el partido corre el riesgo de perder tanto la Casa Blanca como el Senado, algo por lo que el político republicano ha mostrado preocupación, según medios locales.