Un senador de Haití disparó contra manifestantes e hirió a un fotógrafo 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un senador de Haití abrió fuego este lunes 23 de septiembre del 2019 contra unos manifestantes que protestaban en el exterior del Parlamento, en Puerto Príncipe, e hirió levemente a un fotógrafo de la agencia Associated Press (AP), relató el herido a la AFP .

El senador Jean-Marie Ralph Fethiere, perteneciente al partido en el poder, explicó que disparó para defenderse de estos manifestantes opositores que irrumpieron en el palacio legislativo para evitar que se celebrara una sesión.



“Me defendí. La defensa personal es un derecho sagrado”, dijo Fethiere a medios haitianos, y agregó que no sabía que había herido a un periodista.



El fotógrafo, que desea que no se difunda su nombre, resultó herido de levedad en la mandíbula.



El primer ministro del país, Fritz-William Michel, nombrado a fines de julio, tenía previsto junto con sus ministros comparecer ante los senadores para ratificar su política general el lunes 23 de septiembre por la mañana, un paso esencial en la instalación de su gobierno. Después de los incidentes de la mañana, la sesión se pospuso sine die.



Varios centenares de manifestantes se concentraron a las 12:00 de este lunes 23 de septiembre en las calles de la capital para protestar contra el presidente, levantando barricadas durante su marcha.



“No queremos escuchar sobre la ratificación del primer ministro, no tenemos un problema de gobierno sino un problema del presidente: Jovenel Moise es una persona incompetente, no puede liderar, y por eso nuestra miseria es más grande”, denunció Didier Benel, uno de los manifestantes, la mayoría de los cuales eran hombres jóvenes y con máscaras.



La pequeña multitud cruzó las calles de los distritos comerciales de la capital rompiendo varias vidrieras y ventanas de automóviles. Al menos dos vehículos fueron quemados, según un periodista de AFP en el sitio.

Moise tenía previsto viajar el domingo 22 de septiembre a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, pero canceló sus planes hasta que se instale su gobierno.