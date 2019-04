Senador de EE.UU. pide intervención militar en Venezuela para llevar ayuda

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos debe comenzar a considerar el uso de la fuerza militar para llevar ayuda a Venezuela, dijo este jueves 11 de abril del 2019,el senador estadounidense Rick Scott, exgobernador de Florida, invocando un fantasma "del que nadie quiere hablar".

"Queda una sola opción para llevar ayuda al pueblo de Venezuela, y es algo de lo que nadie quiere hablar. Se está haciendo claro que tendremos que considerar el uso de los activos militares estadounidenses para llevar ayuda", dijo Scott en un discurso en Washington.



Es una de las declaraciones más fuertes sobre Venezuela de parte de un legislador estadounidense y ocurre una semana después de que el gobierno de Caracas anunciara la próxima llegada de misiones militares rusas al país.



"Estados Unidos enfrenta una amenaza seria a su seguridad nacional y una crisis humanitaria a sus puertas. Esto se está volviendo tan peligroso para nosotros como la guerra civil siria lo fue para Europa, Israel y Jordania", publicó luego en Twitter.



"Las sanciones por sí solas no están deteniendo al gobierno de Nicolás Maduro", prosiguió Scott.



El presidente de la Asamblea Nacional electa de Venezuela, Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por Washington y medio centenar de países- intentó el 23 de febrero hacer ingresar ayuda humanitaria a su país, pero fracasó debido al férreo bloqueo de Maduro, quien tildó la operación de injerencia estadounidense.



En respuesta, el gobierno estadounidense intensificó las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA, así como contra funcionarios venezolanos.



De acuerdo a Geoff Ramsey, subdirector para Venezuela de WOLA, un centro de investigación sobre Latinoamérica con sede en Washington, Scott, quien representa a Florida en el Senado junto a Marco Rubio, apela a sus votantes al hacer estas declaraciones.



"La intervención militar en Venezuela está fuera de discusión y él lo sabe. Está hablando para ganar puntos en su base política doméstica", dijo Ramsey.



Durante sus ocho años de gobierno en Florida, epicentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos, Scott promovió e implementó medidas contra el gobierno chavista, a cuyos funcionarios siempre calificó de "matones".

Misiones militares rusas



Este miércoles 10 de abril del 2019, el vicepresidente Mike Pence reiteró que "todas las opciones están sobre la mesa" para hacer salir a Maduro del poder, algo que su jefe Donald Trump y otros altos funcionarios han estado repitiendo desde hace más de dos meses.



"Nuestros adversarios se cuestionan nuestras intenciones y nuestra determinación. En resumen: no piensan que hablemos en serio", dijo Scott, al justificar la necesidad de considerar explícitamente la acción militar.



El ministro venezolano de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo el jueves de la semana pasada que espera la llegada de nuevas misiones militares rusas al país.



En marzo ya habían arribado dos aviones rusos con 99 militares y 35 toneladas de material, según medios de prensa.



"Maduro y sus matones no nos dejan alternativa", dijo Scott, quien habló en un foro en el Instituto American Enterprise en Washington. "No debemos parecer débiles ante la determinación de los chinos, los rusos y los cubanos de apoyar a Maduro".



También el miércoles, Maduro, quien durante años negó que existiera una crisis humanitaria en Venezuela, anunció que había llegado a un acuerdo con la Cruz Roja para aceptar su ayuda.



Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda "urgente". El país está sumido en una debacle institucional, económica y política y sufre la carencia de productos básicos, con frecuentes apagones y un éxodo de casi el 10% de su población desde 2015.