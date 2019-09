Senado de EE.UU. no tendrá 'más opción' que someter a Donald Trump a juicio político

LEA TAMBIÉN

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró este lunes 30 de septiembre del 2019 que no tendrá "más opción" que someter a juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, si la Cámara Baja, de mayoría demócrata, lo aprueba.

"No tendría más opción que asumirlo. Cuánto (tiempo) vayamos a estar en ello es otra cuestión totalmente distinta", afirmó McConnell en una entrevista en la cadena CNBC.



El pasado martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció una investigación de juicio político contra Trump a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar a Biden y su familia por presunta corrupción en ese país.



"Bajo las reglas, se nos requiere avanzar el proceso si la Cámara va por ese camino y seguiremos las normas del Senado", agregó McConnell.



El Senado, actualmente controlado por los republicanos, deberá contar con el respaldo de dos tercios de la cámara, 67 senadores, para destituir al presidente.



La Cámara de Representantes, por su parte, necesita una mayoría simple de 218 legisladores para enviar los cargos de acusación al Senado, algo que parece factible dado que los demócratas cuentan con 235 escaños.



McConnell, no obstante, aprovechó la ocasión para criticar el "exiguo historial" de aprobación de leyes por parte del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes.



"Si fuese la presidenta (Nancy Pelosi), no querría entrar en las elecciones del próximo año habiendo dicho que todo lo que hizo por el Congreso fue acosar al presidente e intentar sacarlo del cargo", subrayó.



La llamada telefónica entre Trump y Zelenski motivó que un funcionario -un agente de la CIA, según el diario The New York Times- presentara una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública la semana pasada.



Según la queja desvelada por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el espía se quejaba "de que el presidente de Estados Unidos está utilizando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020".