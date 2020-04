El semestre se extenderá en tres universidades por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El semestre universitario, que se encuentra en curso o está por iniciar -en otros casos-, se extenderá debido a las limitaciones que han surgido en las instituciones de educación superior por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Los establecimientos que han considerado esta medida son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad Central del Ecuador (UCE). En esta última las actividades académicas se debían iniciar el pasado 6 de abril, pero aún no lo han hecho, porque se están ultimando detalles para implementar la modalidad virtual.



La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) informó a sus estudiantes que, en el caso de no haber cumplido con algún componente práctico a causa de esta emergencia sanitaria, lo podrán hacer una vez que termine esta situación, sin costo adicional. En esta institución está previsto que el semestre concluya en mayo próximo.



Con estas medidas se busca solventar, entre otros, las actividades prácticas que desarrollan los estudiantes en carreras como Medicina, Biotecnología, Gastronomía, Música, Ingeniería Ambiental y otras.



Los estudiantes de estas ramas reciben actualmente sus clases de manera virtual. Los jóvenes no pueden asistir presencialmente a los laboratorios, realizar prácticas ni salidas de campo.



En lugar del simulador de Cámara Gesell, que usaba Daniela Maruri en su universidad, ahora ella ocupa su dormitorio para escuchar y analizar los casos de pacientes con problemas mentales. Lo hace con la puerta cerrada, porque la información debe ser manejada con reserva.



Las clases que recibe Maruri son, en su mayoría teóricas, y esto en su opinión, no le resulta conveniente, porque está ya en el último año de Sicología Clínica. “No es lo mismo que estar en el aula”.



En la Universidad Católica para cubrir este tipo de necesidades se resolvió extender el semestre alrededor de un mes. Este se inició el 17 de febrero pasado y debía terminar a mediados de junio, pero ahora se ampliará. Esta jornada extra no tendrá costos adicionales, precisó Fernando Ponce León, rector de la PUCE.



La UDLA optará también por extender este periodo académico. El tiempo se lo definirá en función de cómo avance esta emergencia sanitaria, expresó Marlena León, vicerrectora de esta institución.



Hasta que se retomen las actividades regulares en este plantel se ha puesto a disposición de los estudiantes algunas plataformas tecnológicas para continuar con su formación en Medicina, Gastronomía y Música, en las que predomina la parte práctica.



Los universitarios de planteles privados utilizan también las aulas virtuales de cada institución y aplicaciones como: Zoom, Teams, Moodle, D2L y otras. Mediante estas se distribuye material didáctico y se realizan videoconferencias.



La participación de los estudiantes a través de estas herramientas supera el 90% en la PUCE, UDLA y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Aunque, en ocasiones, se registran inconvenientes debido a problemas con la conexión de Internet.



Mildred J., estudiante de Ciencias de la Salud, por ejemplo, ha tenido que justificar la entrega de los deberes fuera del horario, porque su servicio de Internet presenta problemas para cargar cierto tipo de documentos. Además, ha aprendido a esperar más por una respuesta de sus docentes. “Las consultas que se realizan a través de las plataformas no son respondidas de manera inmediata”.



Mientras tanto, en la Universidad Central del Ecuador aún se están afinando detalles para establecer la fecha de inicio de las matrículas y del semestre. Christian Chávez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) filial Quito, mencionó que se están buscando los mecanismos para garantizar el acceso a clases virtuales de todos los estudiantes.



En promedio, en esta institución un 30% de alumnos no dispone de este servicio. Por esto, se está buscando acuerdos con la empresa privada y el Gobierno para garantizar el acceso a Internet. También se está capacitando a los docentes.



Si estos dos aspectos se cumplen se espera retomar las actividades en la UCE a mediados de mayo próximo. Esto sería un mes y una semana después de la fecha contemplada inicialmente, por ello, Chávez consideró que en esta universidad se extendería también el semestre.