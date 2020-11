Una semana para definir el salario básico del 2021

Las conversaciones para fijar el salario básico del 2021 se retoman este lunes 22 de noviembre del 2020. A la sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) los empleadores y trabajadores llegarán con planteamientos opuestos: los primeros piden mantener el salario en USD 400 y los segundos insistirán en un alza del 20% (USD 80).

Si no se logra un consenso, se hará una segunda sesión el 27 de noviembre. Y si en esa cita los miembros del Consejo tampoco alcanzan un acuerdo, será el Ministerio de Trabajo el responsable de decidir.



El Código de Trabajo dispone que la entidad fijará la remuneración con base en el índice de precios al consumidor (IPC) proyectado.



En caso de no disponer de una proyección actualizada del IPC, la entidad aplicará una fórmula, creada en el acuerdo ministerial 185.



El ministro de Trabajo, Andrés Isch, señaló que aún no se ha recibido el dato oficial de la inflación estimada.



“El 27 de noviembre sabremos si vamos a aplicar la inflación proyectada, siempre y cuando tengamos el dato actualizado, o si es que vamos a aplicar la fórmula”, manifestó Isch, aunque dijo que lo ideal sería que el salario se fije por consenso del Consejo.



Si lo anterior no se logra, Isch señaló que el 30 de noviembre se emitirá el Acuerdo con la remuneración básica.



La Cartera ya ha hecho corridas de la fórmula con indicadores entregados la semana pasada por el Banco Central, el Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La falta de estos insumos fue el motivo por el que se suspendió la primera sesión del Consejo, el 16 de noviembre.



Isch prefirió mantener en reserva el resultado del ejercicio de cálculo, “para no afectar los diálogos, ya que le puede quitar motivación al Consejo para llegar a un acuerdo”.



La información de las tres entidades fue compartida a los voceros de trabajadores y empleadores, para su análisis.



Sin embargo, para evitar que se puedan adelantar pronósticos de la fórmula, antes de la reunión que se reanudará hoy, el Ministerio de Trabajo no divulgó algunos elementos que han sido escogidos para efectuar las proyecciones.



“La fórmula busca eliminar la discrecionalidad en la definición del salario, pero hemos dejado una pequeña zona de desconocimiento para ayudar a encontrar acuerdos entre las partes. Pero no es un espacio grande donde las cuestiones técnicas vayan a cambiar sustancialmente”.



La fórmula para el cálculo de la variación anual al salario básico considera cuatro variables: el índice de precios al consumidor (IPC), la productividad laboral, la tasa de participación global de empleo y el empleo en el sector informal. Esos indicadores están actualizados hasta octubre del 2020.



La norma que regula la metodología que deberá aplicar el Ministerio de Trabajo señala que en ningún caso se fijará un salario básico inferior al del período vigente, ni siquiera cuando el resultado de la variación proyectada del IPC o de la fórmula sean negativos.



Significa que aunque los números sugieran reducir el salario para el próximo año, este no podrá bajar de USD 400.



En octubre la inflación anual cerró en -1,60% frente a igual mes del 2019. Es el índice más bajo de la variación anualizada de los meses de octubre, desde el 2011.



También hay que considerar que el Producto Interno Bruto (PIB) decreció el 12,4% en el segundo trimestre respecto a igual período del 2019, según el Banco Central.



Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), no existen las condiciones para subir sueldos. Con cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), se proyecta que las empresas cierren el año con una caída en ventas por unos USD 20 000 millones frente al 2019. “Los negocios están tratando de sostener los empleos que ya tienen”, argumentó.



Los sindicatos insistirán en una subida del 20% (USD 80), refirió Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). El argumento es que se ha perdido el poder adquisitivo de las personas.

Sarango criticó que el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en días pasados, expresara que el salario no debería incrementarse porque en el país hay deflación. Para el dirigente, esto no abona al diálogo en el Consejo.