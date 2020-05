El semáforo amarillo en Daule pone en alerta a los cantones Guayaquil y Samborondón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde hoy, martes 12 de mayo de 2020, Daule se ‘pone la camiseta amarilla’. Así difunde el Municipio entre la población el cambio en el semáforo dentro de la emergencia sanitaria por covid-19.

Esta localidad guayasense, con 173 000 habitantes y 555 casos confirmados de la enfermedad hasta ayer, 11 de mayo, es la primera del país en salir de la luz roja. Pero su decisión pone en alerta a cantones aledaños, principalmente Guayaquil y Samborondón.



“Tenemos las herramientas necesarias para prepararnos ante un posible rebrote. Esperemos que no se dé, si la ciudadanía colabora”, advierte el alcalde Wilson Cañizares, quien ayer repartió mascarillas en la zona céntrica del cantón.



El paso a amarillo implica que el toque de queda empezará a las 18:00, la actividad comercial tendrá mayor apertura, las instituciones podrán tener un aforo de hasta el 50% y los autos podrán circular dos veces por semana. El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que la distancia social de dos metros.



“Los pequeños negocios piden a gritos reabrir. No se van a morir del covid sino de hambre”, dijo Cañizares.



Un muestro con 1 600 pruebas rápidas impulsó el cambio en Daule. Los resultados reflejaron que el 35% de la población contrajo covid-19 o registró poca carga viral.



En las más de 60 urbanizaciones de la parroquia satélite La Aurora solo el 13% de 600 pruebas dio positivo. Por su cercanía, gran parte de esta población trabaja y mantiene otras actividades en Guayaquil, donde el muestreo municipal revela que el 33% de los habitantes ha contraído coronavirus.



Por eso la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) anunció que reforzará la vigilancia en los tres puntos de ingreso que tienen conexión con Daule: el kilómetro 13 de la vía a Daule, el viaducto Samborondón-La Aurora y los puentes de la Unidad Nacional. Solo en el primera registran 7 992 autos, un 50% menos que lo normal.



“En Guayaquil se mantiene la restricción de los vehículos, según el último dígito de la placa. Y solo podrán ingresar si cuentan con los salvoconductos respectivos”, enfatizó el general Luis Lalama, jefe de Operaciones de la ATM.



El alcalde de Daule aclara que solo se abrirá la transportación interna, tanto urbana como interparroquial. Además, insiste en que ahora están más preparados para afrontar un repunte.



Cañizares asegura que han habilitado un nuevo centro salud, cuentan con dos clínicas móviles y tienen un albergue con 40 camas y tanques de oxígeno. Pero Javier Carrillo, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas, aclara que es necesario tener información más detallada sobre la capacidad de respuesta hospitalaria de Daule frente a la pandemia de coronavirus.



“No sabemos cuántas camas para hospitalización y para cuidados intensivos tiene. La gran preocupación es que se repita lo que ocurrió a inicios de marzo, cuando el sistema sanitario de Guayaquil colapsó”.



Otra falencia es el personal médico, que no se recupera de la primera oleada. Según el especialista en epidemiología, aún no se reintegra un 40% de servidores, entre médicos, enfermeros y terapistas, afectados por la enfermedad.



Guayas ha sido el epicentro de la pandemia en el país. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, suma 11 876 casos confirmados. Daule es el tercero con más casos, después de Guayaquil y Samborondón.



El informe también especifica la capacidad de atención hospitalaria. La provincia tiene 114 camas en unidades de cuidados intensivos para adultos con covid-19 y 309 para hospitalización. En el listado Daule aparece con un hospital básico con 30 camas para estos casos y sin servicio de terapia intensiva.



Samborondón, que suma 651 casos, no tiene hospital básico. Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal pedirá al Ministerio de Salud brinde atención las 24 horas en el coliseo Humberto Andrade Solórzano, adecuado durante la emergencia.



El alcalde Juan José Yúnez informó que el cantón seguirá en rojo durante esta semana. Y explicó que el 18 de mayo se analizará un posible cambio de semáforo, según el análisis de las pruebas rápidas y de PCR aplicadas.



Sin embargo, esta localidad adelanta una posible apertura de servicios. Ayer, 11 de mayo, pidieron al COE nacional la competencia sobre la apertura progresiva de los sectores de la construcción, automotriz y locales de consumo de alimentos preparados.