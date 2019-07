La colocación de sellos en buses de Latacunga se encuentra suspendida

LEA TAMBIÉN

La ubicación de sellos en los buses interprovinciales, intercantonales e interparroquiales está suspendida por 15 días en la Terminal Terrestre de Latacunga.

Las autoridades municipales aplicaron esta medida desde el lunes 8 de julio de 2019, para evitar que los buses se pararan a recoger pasajeros en cualquier lado de la ciudad.



Sin embargo, fue suspendida el jueves, debido a que los transportistas, funcionarios de la Unidad de Movilidad del Municipio y la Policía Nacional no se ponen de acuerdo sobre la designación de la persona que debe retirar los sellos en las zonas determinadas.



Edi Andino, gerente de la Unidad de Transportistas de Cotopaxi, aseguró que existe falta de control por parte de las autoridades. Por ejemplo, no hay operativos para eliminar las miniterminales y tampoco se ha asignado a una persona para que retire los sellos en las paradas designadas.



“Al no haber el control de las autoridades los perjudicados somos los transportistas. No estamos en contra de la colocación de los sellos”, dijo.



El retiro de los sellos en las unidades de transporte se debía hacer en las inmediaciones del centro comercial Maltería Plaza, en el norte de la ciudad. En el sur, en las cercanías de la unidad educativa Ramón Barba Naranjo y en la intersección de la avenida 5 de Junio y Cotopaxi, al occidente de la urbe.



Se discute si un funcionario de la Unidad de Movilidad debe ser asignada a esa tarea.



La medida adoptada por el Cabildo busca evitar las paradas improvisadas o miniterminales, que funcionan desde las 06:00 hasta las 18:00, en varios sectores. Los transportistas se ubican en los exteriores de la terminal y provocan congestionamiento vehicular. Se pretende disminuir a los vendedores ambulantes.



Fernando Romero, director de la Unidad de Movilidad del Municipio, anunció que la resolución está suspendida hasta hacer los controles policiales a los transportistas informales. Un grupo de técnicos del Cabildo, junto a los transportistas, definirán los lugares en donde se deberán romper los sellos.