Seis bancos ofrecen facilidades para el pago de las obligaciones

La Superintendencia de Bancos (SB) presentó una propuesta a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para implementar mecanismos de alivio financiero para los clientes del sector financiero.

La propuesta incluye la posibilidad de modificar, por solicitud del usuario, las condiciones previamente pactadas en las operaciones de crédito y adecuar el cronograma de pago según la capacidad financiera. Para ello, las entidades deberán demostrar la clara probabilidad de recuperación de los préstamos refinanciados y establecer políticas de gestión y cuentas contables que serán supervisadas.



No obstante, algunas entidades por cuenta propia han iniciado programas para hacer frente a la nueva realidad. Julio José Prado, vocero de la Asobanca, informó que el resto de entidades privadas comunicarán directamente qué medidas adoptaron.



Prado dijo que se están habilitando canales digitales para proceder de forma automática. “En algunos casos puntuales es necesario teléfono, y documentos para firmas y autorizaciones. Estamos viendo con la SB para simplificar la norma y todo sea en línea”.

Banco Pichincha diferirá tres cuotas y extenderá el plazo en tres meses para los microcréditos y los créditos productivos de pequeñas empresas. Además, diferirá hasta tres cuotas de créditos de vivienda. Y, por pedido expreso del cliente, ampliará el plazo de pago y el cupo de los tarjetahabientes ydará soluciones de refinanciamiento para el resto de deudas, según cada caso.



Banco Guayaquil empezó a contactar a clientes vulnerables a esta emergencia. En operaciones de crédito se extenderá el plazo de pago hasta 12 meses, incluyendo dos meses de gracia.En tarjetas de crédito se extenderá el saldo total diferido a 18 meses plazo, incluyendo dos meses de gracia. Y atenderá casos personales que requieran un plan de refinanciamiento, para ofrecer la mejor alternativa en base a cada necesidad.



Produbanco ofrece en créditos personales, de vivienda, microcrédito, y pymes: a partir de los vencimientos de marzo se diferirá el pago de 3 cuotas sin recargos adicionales. En caso de no requerirlo, los pagos seguirán normalmente.

En tarjetas de créditos, la entidad, a partir de los pagos que deben hacerse en marzo, ofrecerá 2 meses de gracia; durante ese tiempo el estado de cuenta reflejará un pago mínimo de USD 0. En caso de no requerirlo, los pagos seguirán normalmente. En créditos comerciales se analizará cada caso.

Y, para empresas y pymes, atenderán solicitudes de refinanciamiento de créditos, según cada caso.



El Banco Internacional también atenderá solicitudes de refinanciamiento, según las necesidades de cada caso para empresas. En créditos personales y de vivienda, para quienes lo soliciten, se aplazará por hasta 60 días el pago de las cuotas de marzo y abril.



Desde el 17 de marzo estas obligaciones no generan recargos por mora ni gastos de cobranza. En tarjetas de crédito los pagos que se debían hacer en marzo, y que no han podido efectuarse, se aplazarán por dos meses y no generarán intereses por mora ni tampoco gastos de cobranza.



En el Pacífico se aplazarán hasta por 60 días los créditos: personales, microcréditos y a pequeñas empresas. Además, se diferirán sin recargo por mora al final del período originalmente pactado, y aplicará refinanciamiento para el resto de deudas, según cada caso.

El Biess refinanciara créditos hipotecarios en mora, con hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo y otorgara créditos quirografarios emergentes.

Estos últimos serán de hasta USD 2 500, a tres, seis y nueve meses plazo y con tasas de intereses del 6,5 al 8,5%.