Los seguros de salud privados no cubren coronavirus

Los condiciones generalizadas de los seguros de salud a escala mundial establecen que los seguros privados de salud no cubren el coronavirus ni las enfermedades producidas por este virus una vez que ha sido declarada oficialmente una pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cobertura, por tanto, quedaría en manos del Estado. La explicación la realizó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), Patricio Salas.



El directivo explicó, sin embargo, que antes de que se apliquen estas restricciones que constan en los contratos la autoridad de Salud local debería declarar también que existe una pandemia.



“Una vez que lo haga la autoridad la Unidad Sanitaria Nacional, si es que tiene unas dimensiones catastróficas deben ser asumidas en los esfuerzos de una política nacional pública de salud”, indicó el titular de Fedeseg.



Las exclusiones se darán únicamente en los riesgos relacionados con el coronavirus. El resto de coberturas no se afecta, por ejemplo, en caso de otro tipo de emergencias médicas, embarazo, etc., indicó Salas.



El Presidente del gremio explicó que estas exclusiones son una condición universal, porque “las compañías de seguros suscriben el riesgo y las tarifas, con base en ciertos cálculos técnicos, pero cuando aparece un factor nuevo, como una catástrofe o pandemia, el seguro no puede cubrir porque no tiene los recursos necesarios poder hacerle frente a esos egresos en esas dimensiones”.



En España, según reportes de prensa local, compañías de seguros empezaron a notificar a sus clientes que no cubrirán el covid-19 ni otros males producidos por esa enfermedad.



Las coberturas quedan fuera en caso de daños causados por epidemias y pandemias declaradas, debido a lo imprevisible de su evolución, lo que hace muy difícil fijar un precio en función del riesgo, como hacen las aseguradoras, señaló un reporte de Diario El País.



En Panamá la aplicación de las exclusiones en la cobertura dependen de la compañía aseguradora, explicó Arturo Sáenz, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea). Además, indicó que usualmente estas compañías cuentan con contratos de reaseguro internacional para evitar esos costos.



Emanuel Abadía, CEO de Marsh Semusa, empresa consultora de riesgos y correduría de seguros de Panamá, dijo también que al momento de proclamarse al covid-19 como una pandemia, inmediatamente será un gasto que deberá solventar el Estado.



Sin embargo, existen excepciones en el mundo. En Chile, por ejemplo, la Superintendencia de Salud recordó a los afiliados al sistema privado de salud que las exclusiones de cobertura están enumeradas en la ley local, dentro de las cuales no se contemplan que esas firmas se excusen de cubrir por una enfermedad declarada como pandemia.