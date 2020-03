Seguros privados y medicina prepagada no pueden negar cobertura por covid-19

LEA TAMBIÉN

Por la emergencia sanitaria decretada, las empresas de seguros de salud privada y las de medicina prepagada no podrán limitar a sus clientes la cobertura para la evaluación, atención y tratamiento al usuario-paciente afectado por el covid-19.

Es una de las disposiciones de la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, firmada este miércoles 11 de marzo del 2020 por la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño.



Antes de que el Gobierno tome esta decisión, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) comentó a este Diario que por las condiciones generalizadas de los seguros de salud a escala mundial, la cobertura de clientes con cuadros de coronavirus quedaría en manos del Estado.



Patricio Salas, presidente de la Fedeseg, precisó que "las compañías de seguros suscriben el riesgo y las tarifas, con base en ciertos cálculos técnicos, pero cuando aparece un factor nuevo, como una catástrofe o pandemia, el seguro no puede cubrir porque no tiene los recursos necesarios poder hacerle frente a esos egresos en esas dimensiones”.



Aunque también había señalado que estaban a la espera de la disposición del Ministerio de Salud.



Algunas firmas de seguros privado y medicina prepagada no esperaron a la medida y ya ampliaron voluntariamente la cobertura ante la emergencia sanitaria.



Otras esperaban la declaración oficial de la autoridad para atender a los potenciales pacientes.



BMI envió un aviso a sus afiliados y señaló que “cualquier gasto relacionado al covid-19 generado en la Red Médica Privada será gestionado y reembolsado por la compañía”.