Seguros Sucre y Latina presentan acciones de protección al proceso de contratación de póliza de Petroecuador

La contratación de seguros de Petroecuador enfrenta dos acciones de protección de las aseguradoras Sucre y Latina, las cuales cuestionan el proceso emprendido por la estatal petrolera desde septiembre pasado.

En el proceso participan tres aseguradoras. De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica, Hispana recibió la más alta calificación con 97,06 puntos.

De ellos, 60 fueron por la oferta económica, el mayor puntaje y máximo otorgado en esa categoría, pese a que el valor ofertado está sobre el de las otras dos oferentes.

Esto, además, pese a que en la página 52 de las bases del concurso se indica que: “a menor oferta más alto el puntaje”.



Petroecuador justificó su decisión al señalar que debe validar la autenticidad de las ofertas económicas a fin de cumplir con recomendaciones de Contraloría, basadas en procesos de auditoría anteriores.



La validación se efectúa, según la petrolera, considerando los precios unitarios con relación al valor total asegurado (USD 5 000 millones en activos).



A partir de ese análisis, Petroecuador "corrigió" y "recalculó" las ofertas recibidas y determinó que solo Hispana presentó una oferta real.



El resto de competidores, según la empresa petrolera, evidenciaron valores que, en realidad, son más altos a los ofertados, según el siguiente cuadro:





Según Sucre y Latina, la Comisión Técnica designada por Petroecuador modificó "arbitrariamente" las ofertas iniciales presentadas.



La oferta de Sucre fue de USD 53,4 millones, pero con el recálculo de Petroecuador la oferta pasó a USD 61,7 millones.

Mientras tanto, Latina presentó una propuesta de USD 51,4 millones, pero el valor corregido de Petroecuador es de USD 59,6 millones.



El recálculo dejó en mejor posición a la oferta de Hispana, que quedó en USD 54,8 millones, la cual - al final- recibió la puntuación más alta.



Latina calificó el pasado 6 de noviembre del 2020 como una decisión “arbitraria y sin sustento técnico alguno” el recálcalo que hizo Petroecuador a la oferta económica presentada y que la incrementa de USD 51,4 millones a 59,6 millones.



La firma comentó que ese recálculo se hizo sin “fundamento válido alguno” y ratificó que la oferta presentada fue de USD 51,4 millones, “monto que sería el único a pagar por Petroecuador en el caso de nuestra oferta por los dos años, siendo la más baja ofertada en dicho proceso y en consecuencia la que debería obtener el mayor puntaje”.



“Llama la atención lo aquí ocurrido, más aún cuando este infundado incremento va en perjuicio económico del propio Petroecuador y del Estado ecuatoriano”, aseveró la compañía.



Por esa razón, presentó el 6 de noviembre del 2020 una acción de protección, según consta en la Función Judicial. Los accionantes son Gustavo Vallejo Bedoya y Raúl Nieto Carpio, ejecutivos de Latina.



Ese mismo día, Seguros Sucre también presentó un pedido extraordinario de protección ante la justicia.



Cristian Carpio, gerente de la firma estatal, señaló que el recálculo es "arbitrario". "En cualquier concurso, la oferta presentada es el valor absoluto a pagar y ellos (Petroecuador) no tienen por qué recalcular con criterios privados de ellos el valor. En ningún concurso público hemos visto que modifiquen la oferta de un documento formal y firmado".



Está previsto que Petroecuador dé a conocer en estos días el resultado final del concurso.



Petroecuador va por el quinto intento para contratar un seguro



Petroecuador contrató las actuales pólizas vigentes de seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima el 25 de diciembre de 2014, con un plazo de 730 días con la empresa Seguros Sucre. Desde entonces se han solicitado 16 extensiones para mantener la cobertura sobre los bienes y riesgos por responsabilidad civil de la empresa.



La décimo séptima extensión fue confirmada por Sucre, según información de Petroecuador, con cobertura desde el 15 de agosto de 2020 hasta por 183 días.



Entre diciembre de 2016 y agosto de 2020 se han realizado cuatro procesos a través del portal de compras públicas para contratar nuevas pólizas de seguros, que no han terminado en la contratación de la misma u otra empresa de seguros.