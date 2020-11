Seguro de Petroecuador se adjudicará en medio de análisis de 4 organismos

La firma del contrato de pólizas de seguro Petroecuador con la firma Hispana de Seguros se deberá definir hasta el 7 de diciembre próximo.

Esa fecha vence el contrato con la aseguradora Sucre. La cobertura de la póliza con esa firma vencía en el 2016, pero ha sido prorrogada 16 veces debido a que Petroecuador no ha podido concretar una nueva adjudicación.



Hasta ahora cuatro concursos han sido declarados desiertos.

Sucre, según Petroecuador, tiene pendiente aún el pago USD 32 millones por un siniestro, precisó la empresa pública Petroecuador. Pero la aseguradora dijo ayer que no tiene ese pago pendiente con la estatal. Y ofreció enviar más información.



Petroecuador adjudicó el 12 de noviembre pasado el nuevo contrato a Hispana de Seguros, por un monto de USD 54,8 millones. A partir de esa fecha, la entidad estatal cuenta con 15 días laborables para firmar el contrato.

La firma de este convenio es casi un “hecho”, señaló una fuente del Ministerio de Energía. Esto pese a que a propósito de este proceso se han abierto cuatro frentes.



La adjudicación de este seguro se encuentra en estudio en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales en la Asamblea. Mañana, el organismo continuará con el análisis del proceso.

Además, la Contraloría General del Estado inició el pasado 1 de noviembre un examen especial de control, que tomará 40 días.



Los otros dos participantes del proceso, Sucre y Latina, presentaron una acción de protección. Estas firmas están en desacuerdo con el recálculo de su oferta realizado por Petroecuador, el cual de forma “arbitraria y antitécnica” elevó el monto de su propuesta oficial que era más bajo que el de Hispana.



Sucre presentó una oferta de USD 53,4 millones, pero Petroecuador dice que en realidad es de 61,7 millones. Y Latina presentó una propuesta de 51,4 millones, pero el valor corregido de Petroecuador es de 59,6 millones. El recálculo dejó en mejor posición a Hispana, con una oferta de 54,8 millones.



Petroecuador argumentó que realizó los ajustes para cumplir con recomendaciones efectuadas por la Contraloría y dijo que fue la propia estatal la que solicitó el examen que hará el organismo de control al proceso.



La petrolera estima que la oferta de Hispana era la “más conveniente para los intereses institucionales y que cumplía con toda la normativa de contratación pública”.

Mientras tanto, las ofertas de Sucre y Latina presentaron errores en sus cálculos. Por esta razón, los montos fueron recalculados, informó Petroecuador.



El Servicio de Contratación Pública (Sercop) inició también un proceso de control en la fase precontractual e hizo tres observaciones relacionadas con el presupuesto, pero por disposición judicial freno estas acciones.



Las observaciones tienen que ver con que la entidad contratante no desglosó ítem por ítem lo que se tenía que hacer en el contrato, no presentó justificativos para realizar el presupuesto referencial y no detalló las multas en caso de incumplimientos. Petroecuador informó el viernes pasado, durante una comparecencia a la Asamblea, que envió un oficio para solventar las observaciones de la entidad.



Por su parte, Sercop solicitó la revocatoria de las medidas cautelares dictadas por la justicia que impiden continuar con su proceso de control. Esta solicitud fue presentada el pasado 10 de noviembre por la titular del Sercop, Silvana Vallejo.