Wilman Terán insiste en que su traslado a la cárcel del Encuentro es ilegal

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, abrió un nuevo frente judicial contra el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). 13 días después de haber sido movido desde la cárcel 4 hacia la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, presentó una apelación en Guayaquil en la que sostiene que el cambio de prisión contradice una sentencia de habeas corpus dictada en 2024.

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Un traslado a la cárcel del Encuentro que Wilman Terán considera ilegal

El recurso se ingresó el 26 de noviembre de 2025. En ese escrito, Terán describe el movimiento carcelario del 12 de noviembre como un acto “forzoso e ilegal”. Asegura que el SNAI le obligó a firmar la notificación sin entregarle copia.

Además, sostiene que no recibe visitas, que la custodia está bajo control militar y que existe restricción total del contacto con sus abogados, lo que —según explica— afecta directamente su derecho a la defensa.

La sentencia que lo mantenía en Quito

La apelación se apoya en un fallo emitido por las juezas Enma Tapia y Katerine Muñoz el 12 de agosto de 2024. Ese día, por mayoría, aceptaron la apelación de habeas corpus de Terán y concluyeron que en La Roca recibió “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

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El fallo ordenó su traslado inmediato a la Cárcel 4 de Quito y fijó medidas de protección esenciales: acceso diario mínimo de ocho horas a equipos electrónicos con conexión a internet, espacios adecuados para su defensa y visitas sin restricciones ni agenda previa.

Todas esas condiciones no estarían garantizadas en la cárcel del Encuentro, un establecimiento catalogado como de máxima seguridad.

El juez Alejandro Arteaga fue el único que votó en contra de conceder el recurso.

Tres condenas en curso sobre Wilman Terán en distintos casos

Terán permanece privado de libertad por tres sentencias ejecutadas en distintos procesos.

Por delincuencia organizada, en el caso Metástasis recibió nueve años y cuatro meses; en Independencia Judicial obtuvo la misma pena por obstrucción a la justicia, junto a la exvocal Ruth Barreno; y en el caso Pantalla fue condenado a seis años por asociación ilícita.

Información extra: Wilman Terán

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