El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, llegó a la Corte Nacional de Justicia este domingo 28 de julio de 2024 para la reinstalación de la audiencia por el habeas corpus. El tribunal encargado del caso está integrado por Ximena Velasteguí, María Terán e Hipatia Ortiz.

Cerca de las 10:00 se presentaron los videos que se solicitó al SNAI para evidenciar los relatos del Terán. Sin embargo, los primeros cuatro videos presentaron no eran las áreas que habían solicitado para mostrar como evidencia.

Argumentos de Wilman Terán

En la primera audiencia, realizada el sábado 20 de julio, Terán expuso que su vida e integridad están en peligro en la cárcel de La Roca. Aseguró que, durante un operativo policial el 18 de julio, la Policía supuestamente usó gas lacrimógeno.

Declaró que se desmayó tres veces, no podía respirar y sentía un dolor agudo en el pecho y brazo izquierdo. Solicitó que se llame a declarar a sus vecinos de celdas y que se le realice una valoración médica completa.

Problemas con los videos del SNAI

El pasado 25 de julio se presentaron dos videos que formaban parte de la evidencia, se observó que eran cámaras que no proporcionaban información relevante sobre los supuestos hechos que relató Terán. Las filmaciones son de la entrada a la cárcel y otra antes de ingresar a las celdas.

Por esta razón, la jueza Velastegui solicitó al SNAI que hasta las 20:00 del jueves 25 de julio de 2023 se entreguen videos de las cámaras que muestran las celdas. Sin embargo, desde el SNAI se informó que esta solicitud no se puede cumplir, ya que les tomaría como mínimo 4 días para obtener estos videos.

Finalmente, las juezas aceptaron parcialmente la solicitud de Terán: ordenaron al SNAI que entregue los videos con cadena de custodia, pero sin la intervención de un perito. La entidad tiene hasta hoy, domingo 28 de julio para cumplir con esto.

Primeros videos no mostraron lo solicitado

Dentro de los primeros videos no se pudo evidenciar lo solicitado por el accionante del habeas corpus. Las imágenes no eran cercanas a las de la celda de Wilman Terán. Las filmaciones tenían duraciones de más de tres horas, por lo que la jueza Ximena Velasteguí pidió que se pasen rápido al no estar en las áreas que se solicitó.

Cerca de las 11:30 la jueza Ximena Velasteguí declaró la audiencia reservada.

