Tres ciudadanos quedaron con prisión preventiva tras ser procesados por el supuesto delito de desaparición involuntaria, en un caso ocurrido en el sur de Quito.

La decisión la tomó una jueza de Pichincha luego de analizar los primeros elementos de convicción presentados por la Fiscalía, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Los procesados son Mauricio Javier C. A., Daniel Salomón C. T. y Xavier Ricardo Ch. M., quienes habrían participado en los hechos relacionados con la desaparición de un hombre reportado como no localizado desde el 27 de diciembre de 2025.

La desaparición se reportó en el sector de Chilibulo

Según la denuncia, la víctima salió la tarde del 27 de diciembre desde el sector de Chilibulo, en el sur de la capital, con destino a La Magdalena, donde planeaba visitar a su madre. Esa noche envió un mensaje a un familiar. Esa comunicación quedó registrada como la última señal de contacto.

Al no tener más noticias, el hermano del hombre acudió al domicilio de la víctima al día siguiente. En el lugar constató que la vivienda había sido saqueada y que el vehículo no se encontraba. El automotor contaba con un sistema de rastreo GPS, dato clave para orientar las primeras diligencias.

El rastreo GPS condujo a un inmueble en el norte de Quito

Con esa información, agentes de la Policía Nacional activaron el rastreo satelital y se trasladaron hasta un inmueble ubicado en el sector de Cochabamba, en el norte de Quito. En ese sitio localizaron el vehículo reportado como robado.

En la vivienda se encontraban tres hermanos, quienes indicaron que el inmueble había sido arrendado por Mauricio Javier C. A. Ante estos indicios, Fiscalía inició una investigación previa por supuesta receptación.

Poco después, los uniformados ubicaron a Mauricio Javier C. A. Durante la entrevista, el sospechoso afirmó que el vehículo le fue entregado por Daniel Salomón C. T. y señaló una posible dirección donde se encontraría la víctima.

Operativo permitió localizar a la víctima desaparecida

Con esos datos, la Policía ejecutó un operativo que permitió localizar al hombre desaparecido el 29 de diciembre. La víctima fue encontrada con vida. En el procedimiento se aprehendió a Xavier Ricardo Ch. M., quien se sumó a los otros dos detenidos como presunto involucrado en el hecho flagrante.

Durante la audiencia, Fiscalía presentó la versión de la víctima, los testimonios de los agentes aprehensores y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros elementos.

Delito y plazo de la investigación

La desaparición involuntaria consta en el artículo 163.1 del COIP y contempla penas de siete a 26 años de prisión, según la gravedad del caso. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, periodo en el que se profundizarán las diligencias.