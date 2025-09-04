Un violador en serie que operaba en Monjas, en el suroriente de Quito, recibió una nueva sentencia el 2 de septiembre de 2025. En 2008 y abril de este año, Fiscalía ya obtuvo dos condenas por violación en contra de Eduardo Édison M. C. y también tramita al menos 14 procesos relacionados con el mismo delito.

La nueva sentencia en contra del violador en serie de Monjas, Quito

Este 2 de septiembre, Eduardo Édison M. C. recibió una nueva sentencia de 29 años y cuatro meses de prisión por la violación perpetrada contra una mujer en el sector de Monjas, Quito.

Durante el cometimiento del delito, a Eduardo Édison M. C., se le cayó un celular, pieza clave de la investigación para dar con su ubicación.

De acuerdo a los datos obtenidos, el violador trabajaba en el sector de San Roque limpiando pescado. Además, se habría dedicado a la venta de droga.

Por las diligencias de Fiscalía, la Policía detuvo e identificó al hombre por el testimonio de otras mujeres, que también fueron víctimas de violación.

El historial del violador en serie de Monjas, Quito

El jueves 2 de mayo de 2024, la Policía detuvo a Eduardo Édison M. C., por un presunto delito relacionado con tráfico de drogas.

En ese momento, la Fiscalía ya sospechaba que él era autor de una decena de agresiones sexuales, en Quito.

Esto, en los sectores de Auqui de Monjas, Loma de Puengasí, Itchimbia, Miravalle, Alma Lojana, María Guadalupe, Guápulo y Cochapamba.

Las autoridades conocieron de estos actos por las denuncias de las mujeres, niñas y adolescentes que detallaron las características del agresor.

La Policía elaboró un identikit y determinó que el presunto autor de estas agresiones sería el mismo hombre.

Eduardo Édison M. C., de 41 años, habría amenazado a sus víctimas con un arma blanca para someterlas.

Dos sentencias

En 2008, el procesado ya fue sentenciado por el mismo delito de violación y cumplió una pena de 16 años.

En abril de 2025, la justicia le sentenció 29 años y cuatro meses prisión a Eduardo Edison M. C., como autor del delito de violación.

En esa ocasión, el delito fue perpetrado contra una adolescente de 12 años, cuando salía de la escuela donde estudiaba.

14 procesos en trámite

En abril de este año, Fiscalía informó que se tramitan al menos 14 procesos adicionales contra Eduardo Edison M.C. por causas relacionadas con violación.